Todo aclarado
Blanca Romero explica por qué borró todas sus fotos de Instagram con Quique Sánchez Flores y se pronuncia sobre la relación de Cayetano Rivera y Tamara Gorro
La actriz reaparece junto al exfutbolista y aclara que no existe ninguna crisis en su relación de pareja.
La eliminación de todas las fotografías junto a Quique Sánchez Flores en el perfil de Instagram de Blanca Romero hizo saltar las alarmas sobre una posible crisis. Sin embargo, la pareja reapareció unida en Madrid y fue la propia actriz quien despejó cualquier duda ante los medios.
Preguntada por los rumores, Romero fue rotunda: “No, no, no, todo bien. Lo que pasa es que prefiero… Bueno, cuando te enamoras pues te da por hacer así cosas más extraordinarias al principio y prefiero mantener la discreción que siempre tuve. Y sigue todo bien, sigue todo igual y ya está, sin más. Porque no deja de ser una herramienta de trabajo, Instagram, hoy en día, y a veces se te va un poco más de las manos compartir cosas así”.
La intérprete explicó además que no es la primera vez que toma una medida así. Sobre su hijo pequeño, señaló: “Con Martín también lo quité todo, porque a él tampoco le gusta, y es pequeño, es menor de edad, por tener un poco más de privacidad y compartir otro tipo de cosas con mis seguidores”. También negó que detrás hubiese una discusión por celos: “A ver, yo fui celosa siempre, sí, pero no, no tiene nada que ver con eso. Es un poco más coherente todo que todo lo que os podáis imaginar. Todo está bien, gracias”.
Durante el encuentro con la prensa, Romero fue preguntada por la nueva relación de Cayetano Rivera con Tamara Gorro. Sobre la influencer afirmó: “Pues me parece una chica estupenda, la verdad. No la conozco, pero me cae muy bien”. Y respecto al padre de su hija Lucía defendió su postura con firmeza: “Yo no tengo nada malo que decir de Cayetano. Todo lo contrario, solo palabras bonitas. Es un gran caballero, un gran señor, un gran tipo. En mi casa le queremos muchísimo todos”.
