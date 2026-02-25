Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Martes 24 febrero 2026

Audiencias TV ayer | Antena 3 domina la noche con récord de ‘En Tierra Lejana’, mientras ‘The Floor’ se refuerza en La 1

‘El hormiguero’ lidera el access, ‘GH Dúo’ recupera terreno en Telecinco y Cuatro firma una de sus mejores noches con ‘Horizonte’ y ‘Código 10’.

'En tierra lejana' y 'The Floor'

'En tierra lejana' y 'The Floor' / Antena 3/RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
La noche del martes, 24 de febrero, volvió a dejar buenos resultados para La 1 gracias a 'The Floor', que firmó su segundo mejor dato de la temporada con un 12,1% de cuota de pantalla y una media de 902.000 espectadores en prime time. Antes, en el access, 'La Revuelta' se mantuvo sólida con un 11,1% de share y 1.357.000 espectadores, sosteniendo la franja previa al concurso presentado por Chenoa.

Antena 3 volvió a marcar el ritmo de la noche. 'El hormiguero' fue líder absoluto del access con un 13,3% y 1.618.000 espectadores gracias a la visita de María Pombo y Pablo Castellano. A continuación, 'En Tierra Lejana' alcanzó un nuevo máximo de temporada al liderar con un 13,6% y 956.000 espectadores. Ya en el late night, la despedida de 'Renacer' destacó especialmente al cerrar la noche con un contundente 17,2% de cuota y 655.000 espectadores.

En Telecinco, 'First Dates' se quedó en un 9,3% con 1.141.000 espectadores, mientras que la cadena apostó de nuevo por la triple noche de 'GH Dúo', que alcanzó un 11,8% de share y una media de 684.000 espectadores. En los canales secundarios, 'El intermedio' fue lo más visto del día en laSexta con un 7,5% y 940.000 espectadores. En Cuatro, 'Horizonte' destacó en el access con un 8,2% y más de un millón de espectadores, mientras que 'Código 10' subió hasta un 7,8%, firmando su mejor dato de las últimas tres semanas.

*En elaboración...

