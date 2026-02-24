RTVE plantea vetar en Eurovisión a países en conflicto y presume del salto cualitativo del Benidorm Fest: "Deberíamos abrir un debate de una vez por todas y en serio"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha reclamado en el Senado abrir un debate en la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para impedir que los países en conflicto participen en el Festival de Eurovisión: '“Creo que deberíamos abrir un debate de una vez por todas y en serio y espero poder hacerlo las próximas semanas para la reforma de los estatutos de la UER y que no puedan participar los países en conflicto en el próximo festival de Eurovisión”, ha afirmado durante su comparecencia en la comisión de control parlamentario.

En esa misma intervención, López ha defendido el crecimiento del Benidorm Fest, agradeciendo el respaldo del Ayuntamiento de Benidorm y la Generalitat Valenciana en una edición que, a su juicio, ha supuesto la consolidación de un modelo. Ha asegurado que el certamen ha dejado de ser solo una preselección para Eurovisión para convertirse en algo más: “Un gran evento musical propio, con identidad clara y con capacidad real de generar industria”. También ha destacado la mejora en producción, escenografía y profesionalización, así como la proyección internacional con alianzas en el mercado latino.

El presidente de RTVE ha subrayado además el impulso de los informativos territoriales, que en febrero rozarán el 14% de cuota media y, por primera vez en más de dos décadas, superarán a las autonómicas de FORTA. En este contexto, ha avanzado la creación de nuevos centros de producción en Comunidad Valenciana y Andalucía, y ha anunciado que desde el 28 de febrero Andalucía podrá desconectar la señal de La 2 para emitir programación propia. También ha puesto en valor la inversión en cine español, con cerca de 26 millones de euros destinados este año a producciones participadas por la Corporación.

Noticias relacionadas

Durante su comparecencia, López ha reiterado su respeto al Consejo de Informativos, defendiendo que la discrepancia debe basarse en datos y no interpretarse como un ataque. Finalmente, ha presentado la programación especial con motivo del 8-M, que incluirá reportajes en los Telediarios, un especial de ‘Informe Semanal’ y actos del Observatorio de Igualdad, en una cobertura transversal que culminará el 8 de marzo.