Prime Video y SkyShowtime anuncian nuevos estrenos españoles: del 'Day One' de Álex González a 'El homenaje' de Manu Ríos

Prime Video y SkyShowtime han puesto fecha a dos de sus grandes apuestas españolas para los próximos meses. La primera en llegar será ‘Day One’, thriller tecnológico encabezado por Álex González, mientras que al mes siguiente verá la luz ‘El homenaje’, nuevo proyecto con Manu Ríos en su reparto.

Day One - 13 de marzo - Prime Video

‘Day One’ se estrenará el 13 de marzo con sus seis episodios disponibles de forma simultánea en Prime Video en más de 240 territorios. La ficción, que también podrá verse en catalán en 3Cat bajo el título ‘Dia u’, está ambientada en Barcelona y gira en torno a Ulises Albet, un experto informático que regresa a la ciudad tras recibir una inquietante llamada durante el Mobile World Congress.

Junto a González, completan el reparto Asier Etxeandia y Alba Planas, en una historia que reflexiona sobre los límites de la tecnología y el impacto en la condición humana. La serie ha sido rodada en espacios emblemáticos como el Barcelona Supercomputing Center o el distrito 22@ y cuenta con dirección de Marta Pahissa y Víctor Cuadrado.

El homenaje - 23 de abril - SkyShowtime

Por su parte, SkyShowtime lanzará ‘El homenaje’ el 23 de abril. La serie, creada por Sergio Cánovas en colaboración con Secuoya Studios y Stellarmedia, se estrenará en dos tandas: primero cuatro episodios y, una semana después, los cuatro restantes. La trama arranca con la reunión familiar convocada por un patriarca interpretado por Eusebio Poncela en el que fue su último trabajo antes de fallecer en 2025.

El elenco reúne a rostros conocidos como Miriam Giovanelli, Juana Acosta, Luis Tosar y Elsa Pataky, además de intérpretes vinculados a ‘Élite’ como Ríos, Álvaro Rico y Georgina Amorós. El punto de partida sitúa a la familia en una celebración que pronto destapará secretos y tensiones acumuladas durante años, en una historia que promete giros y revelaciones inesperadas.