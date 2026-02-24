Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga FerrocarrilsBarcelonaDocumentos 23FDesaparecidosJoan LaportaAchraf HakimiCáncer próstataRosalíaOutlanderDeclaración renta 2026Jubilación
instagramlinkedin

Nuevo rumbo

Marc Giró filtra la fecha de estreno de 'Cara al show', su nuevo programa en laSexta tras su salida de TVE

El presentador confirma en directo cuándo debutará su formato y en qué franja se emitirá.

Marc Giró en 'Más vale tarde'

Marc Giró en 'Más vale tarde' / laSexta

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Marc Giró ya calienta motores en su nueva etapa en laSexta. Tras su salida de TVE, el comunicador se dejó ver este martes en ‘Más vale tarde’, donde terminó desvelando cuándo verá la luz ‘Cara al show’, su nuevo proyecto en la cadena, cuyo titulo desveló junto al periodista Jordi Évole.

Recibido por Iñaki López y Cristina Pardo, Giró entró al plató fiel a su estilo irónico: “Vengo a organizar un poquito lo de laSexta, que estaba manga por hombro”. También hubo espacio para comentarios sobre el título de su nuevo programa. “Yo no lo entendí a la primera y cuando me lo dijeron dije 'A ver si nos va a caer un puro'”, reconoció, mientras Pardo defendía que era buenísimo.

Durante la conversación, el presentador dejó pinceladas sobre el formato y su ubicación en parrilla. Confirmó que se emitirá en el prime time, justo después de ‘El Intermedio’, el espacio que conduce El Gran Wyoming, al que aludió entre risas asegurando que no llega para “trincar el puesto de otro”. También avanzó que contará con invitados variados: “Va a haber invitados, va a haber ‘invitadis’, va a ser de todo. Menos fachas, va a haber de todo”.

Noticias relacionadas

Pero la gran revelación llegó casi al final de su intervención. Tras hacerse el despistado cuando le preguntaron por la fecha, terminó soltando la información: “Esto va a ir en abril. Va a empezar cuando a mí me dé la gana”. De este modo, ‘Cara al show’ ya tiene ventana de estreno y se perfila como una de las apuestas destacadas de la cadena para la próxima temporada de primavera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
  2. La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
  3. Noelia, propietaria de una pastelería: 'Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola
  4. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  5. Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
  6. Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
  7. La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
  8. De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso

Barcelona ultima un relevo de urgencia para su servicio de consultas de extranjería tras casi dos meses de parón

Barcelona ultima un relevo de urgencia para su servicio de consultas de extranjería tras casi dos meses de parón

‘El Grand Prix del Verano’ calienta motores en La 1: TVE confirma una nueva temporada del mítico concurso

‘El Grand Prix del Verano’ calienta motores en La 1: TVE confirma una nueva temporada del mítico concurso

Comer acompañado mejora la absorción de nutrientes y reduce el riesgo de obesidad

Comer acompañado mejora la absorción de nutrientes y reduce el riesgo de obesidad

La crisis climática amenaza competiciones como el Tour de Francia: el deporte de verano en riesgo

La crisis climática amenaza competiciones como el Tour de Francia: el deporte de verano en riesgo

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por señalarle como abusador sexual

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por señalarle como abusador sexual

Paramount eleva su oferta por Warner Bros pese al rechazo del consejo y busca batir a Netflix

Paramount eleva su oferta por Warner Bros pese al rechazo del consejo y busca batir a Netflix

Un nuevo decreto simplificará la elaboración de planes de protección civil de los municipios catalanes

Un nuevo decreto simplificará la elaboración de planes de protección civil de los municipios catalanes

Unos 150 trabajadores de International Paper se manifiestan en Tarragona contra el cierre de las fábricas

Unos 150 trabajadores de International Paper se manifiestan en Tarragona contra el cierre de las fábricas