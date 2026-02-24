Nuevo rumbo
Marc Giró filtra la fecha de estreno de 'Cara al show', su nuevo programa en laSexta tras su salida de TVE
El presentador confirma en directo cuándo debutará su formato y en qué franja se emitirá.
Marc Giró ya calienta motores en su nueva etapa en laSexta. Tras su salida de TVE, el comunicador se dejó ver este martes en ‘Más vale tarde’, donde terminó desvelando cuándo verá la luz ‘Cara al show’, su nuevo proyecto en la cadena, cuyo titulo desveló junto al periodista Jordi Évole.
Recibido por Iñaki López y Cristina Pardo, Giró entró al plató fiel a su estilo irónico: “Vengo a organizar un poquito lo de laSexta, que estaba manga por hombro”. También hubo espacio para comentarios sobre el título de su nuevo programa. “Yo no lo entendí a la primera y cuando me lo dijeron dije 'A ver si nos va a caer un puro'”, reconoció, mientras Pardo defendía que era buenísimo.
Durante la conversación, el presentador dejó pinceladas sobre el formato y su ubicación en parrilla. Confirmó que se emitirá en el prime time, justo después de ‘El Intermedio’, el espacio que conduce El Gran Wyoming, al que aludió entre risas asegurando que no llega para “trincar el puesto de otro”. También avanzó que contará con invitados variados: “Va a haber invitados, va a haber ‘invitadis’, va a ser de todo. Menos fachas, va a haber de todo”.
Pero la gran revelación llegó casi al final de su intervención. Tras hacerse el despistado cuando le preguntaron por la fecha, terminó soltando la información: “Esto va a ir en abril. Va a empezar cuando a mí me dé la gana”. De este modo, ‘Cara al show’ ya tiene ventana de estreno y se perfila como una de las apuestas destacadas de la cadena para la próxima temporada de primavera.
