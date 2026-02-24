Nuevo tándem fashion
Lucien Laviscount, protagonista de 'Emily en París' y Leni Klum, hija de Heidi Klum, protagonizan la próxima campaña de Tommy Hilfiger
El actor británico y la modelo alemana encabezan la colección de relojería y joyería Primavera/Verano 2026 de la firma.
Tommy Hilfiger ha anunciado a Lucien Laviscount y Leni Klum como imagen de su nueva campaña de relojería y joyería Primavera/Verano 2026. El intérprete, conocido por su papel en ‘Emily in Paris’, y la hija de Heidi Klum encarnan el estilo relajado y contemporáneo que la firma quiere proyectar en esta nueva etapa.
La colección masculina combina artesanía actual con los códigos clásicos de la marca. Entre las piezas destacadas figuran el modelo TH Oxford, inspirado en la icónica camisa Oxford, y el Stewart, con caja pulida y subesfera de efecto esqueletado. En joyería, predominan las referencias náuticas, con motivos de ancla y cuerda reinterpretados en acero inoxidable bicolor y acabados chapados en oro.
En la línea femenina, la propuesta gira en torno a una estética depurada y versátil. El reloj Norah se presenta como pieza central gracias a su caja bicolor estilizada y su esfera azul marino con números romanos. Como novedad, el modelo Mackenzie introduce un bisel geométrico y una esfera con textura escarchada. La oferta se completa con las colecciones de joyería Nautical Charms y Marina, que incorporan detalles marineros y acentos de esmalte.
