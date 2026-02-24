Lágrimas en ‘DecoMasters’: la expulsión de esta pareja deja en shock a sus compañeros

La quinta semana de ‘DecoMasters’ no fue una más. Con la competición ya en su punto medio, los jueces elevaron el nivel de exigencia en una noche marcada por el compañerismo y por una expulsión que desató un auténtico terremoto emocional entre los participantes.

Las parejas tuvieron que superar un reto contrarreloj: montar correctamente una mesa en el menor tiempo posible. Gemeliers se impusieron en esta prueba inicial y obtuvieron una ventaja estratégica decisiva para la siguiente fase. Con los equipos ya configurados, los concursantes se enfrentaron a la renovación de los lobbies de dos hoteles bajo las directrices de dos interioristas, sin límite presupuestario y siguiendo una línea creativa previamente marcada.

El veredicto del cliente dejó claro que el nivel había sido alto en ambos proyectos. Los pequeños matices terminaron inclinando la balanza y otorgaron la victoria al equipo de Eduardo Navarrete y La Terremoto, Belén López y Raquel Meroño, Isa P y Asraf, enviando al resto directamente a la prueba de eliminación. En ella, los nominados, Mar Flores y Carlo Costanzia, Samantha y Colate Vallejo-Nájera, Gemeliers, Palito y Lucía Dominguín, tuvieron que diseñar un apartamento "open concept" integrando salón, comedor y cocina en un único espacio, con un presupuesto cerrado de 2.500 euros y la obligación de incluir una zona pensada para mascotas. La tensión afloró en varios momentos, especialmente entre algunas parejas con visiones opuestas del proyecto.

La decisión final llegó tras la valoración del jurado. La pareja eliminada fue la formada por Lucía Dominguín y Palito Dominguín. La despedida provocó lágrimas en el plató. Mar Flores definió a ambas como “la pareja vitamina”, mientras su hijo Carlo no podía contener la emoción. Palito, visiblemente afectada, reconoció que la marcha había sido "una cagada”, aunque aseguró que se iban orgullosas de su paso por el programa.