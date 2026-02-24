Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga FerrocarrilsViviendaBarcelonaCáncer próstataJoan LaportaEntradas RosalíaCrímenes machistasOutlanderLlíviaJubilación
instagramlinkedin

Despedida pública

Hilary Duff lamenta el suicidio de Robert Carradine tras dos décadas de sufrir un trastorno bipolar: "Estoy profundamente triste al saber que Bobby estaba sufriendo"

La actriz de ‘Lizzie McGuire’ dedica un emotivo mensaje a su compañero tras conocerse su fallecimiento.

Robert Carradine y Hilary Duff

Robert Carradine y Hilary Duff / Disney

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La muerte de Robert Carradine ha provocado una oleada de reacciones en la industria, entre ellas la de Hilary Duff, que compartió pantalla con él en la serie ‘Lizzie McGuire’. El actor, que luchó durante casi dos décadas contra un trastorno bipolar, decidió finalmente quitarse la vida, según confirmó su familia.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un mensaje cargado de emoción al recordar a su compañero: “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo”, escribió al inicio de su publicación, reconociendo el impacto que le ha causado la noticia.

Duff también evocó el ambiente familiar que se vivía en el rodaje de la serie juvenil: “Había tanto cariño en la familia McGuire y siempre me sentí muy cuidada por mis padres en la ficción. Siempre estaré agradecida por eso”. La actriz ha querido poner en valor el vínculo que se creó entre el reparto durante aquellos años.

En la parte final de su mensaje, la intérprete hizo referencia al sufrimiento que atravesaba Carradine: “Estoy profundamente triste al saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, por su familia y por todos los que lo querían”, concluyó, enviando así su apoyo a los seres queridos del actor en este momento de duelo.

Noticias relacionadas

Duff y Carradine compartieron ficción a lo largo de cuatro años, además de una película que se rodó en la ciudad de Roma. Recientemente, Disney+ quiso recuperar la ficción, pero tras el rodaje de los dos primeros episodios, el proyecto se canceló debido a ser "demasiado adulto". Robert y Hilary volvieron a encarnar sus míticos personajes, padre e hija, en estos dos capítulos que nunca han visto la luz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
  2. La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
  3. Noelia, propietaria de una pastelería: 'Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola
  4. Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
  5. Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
  6. La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
  7. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  8. Audiencias TV ayer: 'El 47' triunfa en su estreno en abierto, 'Atrapa un millón' se recupera y 'Got Talent' sigue bajando

Mario Vaquerizo estalla en ‘Y ahora Sonsoles’ ante los rumores sobre su matrimonio con Alaska: "La pluma no es propiedad exclusiva de los gays"

Mario Vaquerizo estalla en ‘Y ahora Sonsoles’ ante los rumores sobre su matrimonio con Alaska: "La pluma no es propiedad exclusiva de los gays"

En el cuidado de las heridas, lavar no es suficiente para una cicatrización efectiva

En el cuidado de las heridas, lavar no es suficiente para una cicatrización efectiva

Compromís se plantea una lista conjunta para generales y autonómicas con IU, Sumar, Podemos y ERC

Compromís se plantea una lista conjunta para generales y autonómicas con IU, Sumar, Podemos y ERC

'Rosalía, déjalo', la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer para alertar sobre el 'humo digital'

'Rosalía, déjalo', la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer para alertar sobre el 'humo digital'

Cinco detenidos en Alella por una plantación de marihuana en un búnker

Cinco detenidos en Alella por una plantación de marihuana en un búnker

Si tienes un coche diésel, este año podrías acabar pagando más por llenar el depósito

Si tienes un coche diésel, este año podrías acabar pagando más por llenar el depósito

Donald Trump se burla del equipo de hockey de Canadá: el nuevo vídeo hecho con IA publicado en la red social del presidente de EEUU

Donald Trump se burla del equipo de hockey de Canadá: el nuevo vídeo hecho con IA publicado en la red social del presidente de EEUU

Zelenski lanza un alegato a Europa en su vídeo por el cuarto aniversario de la invasión de Rusia