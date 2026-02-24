Despedida pública
Hilary Duff lamenta el suicidio de Robert Carradine tras dos décadas de sufrir un trastorno bipolar: "Estoy profundamente triste al saber que Bobby estaba sufriendo"
La actriz de ‘Lizzie McGuire’ dedica un emotivo mensaje a su compañero tras conocerse su fallecimiento.
La muerte de Robert Carradine ha provocado una oleada de reacciones en la industria, entre ellas la de Hilary Duff, que compartió pantalla con él en la serie ‘Lizzie McGuire’. El actor, que luchó durante casi dos décadas contra un trastorno bipolar, decidió finalmente quitarse la vida, según confirmó su familia.
A través de sus redes sociales, la actriz compartió un mensaje cargado de emoción al recordar a su compañero: “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo”, escribió al inicio de su publicación, reconociendo el impacto que le ha causado la noticia.
Duff también evocó el ambiente familiar que se vivía en el rodaje de la serie juvenil: “Había tanto cariño en la familia McGuire y siempre me sentí muy cuidada por mis padres en la ficción. Siempre estaré agradecida por eso”. La actriz ha querido poner en valor el vínculo que se creó entre el reparto durante aquellos años.
En la parte final de su mensaje, la intérprete hizo referencia al sufrimiento que atravesaba Carradine: “Estoy profundamente triste al saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, por su familia y por todos los que lo querían”, concluyó, enviando así su apoyo a los seres queridos del actor en este momento de duelo.
Duff y Carradine compartieron ficción a lo largo de cuatro años, además de una película que se rodó en la ciudad de Roma. Recientemente, Disney+ quiso recuperar la ficción, pero tras el rodaje de los dos primeros episodios, el proyecto se canceló debido a ser "demasiado adulto". Robert y Hilary volvieron a encarnar sus míticos personajes, padre e hija, en estos dos capítulos que nunca han visto la luz.
