Gemma Camacho responde a Tamara Gorro tras llamarla “oportunista” por su vínculo con Cayetano Rivera: "Ella se da a conocer en televisión por buscar pareja"

Después de que saliera a la luz la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro, el nombre de Gemma Camacho ha vuelto a salir a la luz. La periodista de 'El tiempo justo' ha respondido a un supuesto comentario que la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' habría lanzado contra ella.

Fue su compañera Alexia Rivas quien destapó la polémica al asegurar que Gorro la habría calificado de “oportunista” y cuestionado que no hablara abiertamente de su relación con el torero. Además, le habría reprochado no haber sido sorora al referirse a ella públicamente.

Camacho, que no ocultó su malestar, defendió su trayectoria profesional: “Me siento a hablar con todos vosotros para disfrutar mi carrera como periodista y poder crecer, no para hablar de Cayetano. Lo único que le he dicho a esta señora es que ella sí ha estado en el lado de contar su vida, yo no. Yo he sido periodista, he tenido unos estudios que, gracias a ellos, estoy donde estoy”.

Sin medias tintas, la colaboradora también respondió a las comparaciones: “He podido ir a programas que me han ofrecido dinero por contarlo y he dicho que no, pero sí que es cierto que ella se da a conocer en televisión para buscar pareja, por tanto, ella lleva trayendo a su madre desde el primer día a platós para buscarse un novio, pero nunca ha sido comunicadora”. De esta forma, Gemma Camacho ha dejado claro que no piensa entrar en el terreno que, según ella, otros han elegido.