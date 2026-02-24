Situación compleja
De entrevista sobre therians a bronca política: IB3 se ve obligada a interrumpir la emisión en pleno directo tras insultos y gestos obscenos
Una entrevista sobre el fenómeno de las personas-animales en la televisión balear termina con un exabrupto político y la señal cortada.
La televisión pública balear vivió este lunes, 23 de febrero, un momento inesperado cuando una entrevista que transcurría con normalidad acabó en polémica en cuestión de segundos. El incidente tuvo lugar en IB3, durante una conexión en directo en el programa '5 dies'.
El espacio, presentado por Toni Rigo, abordaba el fenómeno therian, un movimiento formado por personas que se identifican espiritualmente con animales. El joven invitado respondía a preguntas sobre esta corriente y sobre prácticas como el quadrobics, disciplina que imita movimientos animales. La conversación avanzaba sin sobresaltos, aunque con respuestas breves y poco desarrolladas.
Sin embargo, en los últimos segundos de su intervención, el entrevistado sorprendió con un mensaje político a gritos: "Perro Sánchez hijo de puta, dimisión", en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Acto seguido, realizó un gesto obsceno ante la cámara. La reacción fue inmediata y la realización cortó la señal de forma fulminante.
En el plató también se encontraba el actor Joan Carles Bestard, que criticó lo ocurrido y consideró inapropiado el comportamiento del invitado en un medio público. Tras el incidente, surgieron dudas sobre si el joven pertenecía realmente al colectivo therian o si utilizó el espacio para ganar visibilidad y lanzar su mensaje.
