Audiencias TV ayer | 'El programa de Ana Rosa' se eleva hasta su mejor dato de la temporada mientras Nacho Abad y su 'En boca de todos' consigue su mejor share histórico

Antena 3 arranca la semana con liderazgos gracias a ‘El hormiguero’, ‘En Tierra Lejana’, mientras Telecinco sigue con el éxito de ‘Casados a primera vista’.

Ana Rosa y Nacho Abad

Ana Rosa y Nacho Abad / Telecinco/Cuatro

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Antena 3 comenzó la semana con una noche muy sólida. 'El hormiguero' lideró el access con la visita de Ferran y Pedri al registrar un 13,5% de cuota de pantalla y 1.698.000 espectadores de media. Ya en prime time, 'En Tierra Lejana' firmó su máximo de share al alcanzar un 13,2% con 964.000 espectadores, mientras que el penúltimo episodio de 'Renacer' destacó especialmente en su tramo de late night con un 15,3% y una media de 630.000 espectadores.

En La 1, 'La Revuelta' arrancó la semana con un 10,9% de share y 1.376.000 espectadores en el access prime time. A continuación, 'DecoMasters' se mantuvo en cifras similares al firmar un 9,1% de cuota y congregar a 554.000 espectadores en su quinta entrega.

Telecinco volvió a apoyarse en sus formatos de telerrealidad. 'First Dates' funcionó de nuevo con un 9,8% y 1.223.000 espectadores, sirviendo de antesala a 'Casados a primera vista', que lideró su franja con un 14,4% y 866.000 espectadores, firmando su máxima cuota de la temporada. En Cuatro, 'Horizonte' alcanzó su mejor dato en el access al subir hasta un 7,7% y 945.000 espectadores.

La mañana también dejó registros destacados. 'El programa de Ana Rosa' logró su máximo de temporada con un 15% de share, aunque el liderazgo fue para 'La hora de La 1', que arrasó con un 21,7%. Además, 'Mañaneros 360' lideró su franja con un 17,5%, mientras que 'En boca de todos' marcó su mejor cuota histórica con un 9,1%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.376.000 (10,9%)

DecoMasters: 554.000 (9,1%)

Antena 3

El hormiguero: 1.698.000 (13,5%)

En tierra lejana: 964.000 (13,2%)

Telecinco

First dates: 1.223.000 (9,8%)

Casados a primera vista: 866.000 (14,4%)

laSexta

El intermedio: 881.000 (6,9%)

El taquillazo “Torrente. El brazo tonto de la ley”: 352.000 (4,9%)

Cuatro

First dates: 776.000 (6,2%)

Horizonte: 945.000 (7,7%)

Proyecto Sistiaga: 239.000 (3,4%)

La 2

Cifras y letras: 479.000 (4,9%)

Cifras y letras: 698.000 (6%)

Cine clásico “Apocalypse Now”: 282.000 (3%)

LATE NIGHT

La 1

Decomasters: 149.000 (7,7%)

Antena 3

Renacer: 630.000 (15,3%)

Renacer: 171.000 (6,9%)

laSexta

Cine “Que se mueran los feos”: 110.000 (4,1%)

Cuatro

Fuera de cobertura: 92.000 (2,4%)

Focus: 78.000 (3,7%)

El desmarque. Madrugada: 61.000 (3,5%)

La 2

Cine “La huida (Deadfall)”: 43.000 (1,3%)

Metrópolis: 11.000 (0,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 911.000 (11,4%)

Valle Salvaje: 814.000 (11,8%)

La promesa: 917.000 (12,5%)

Malas lenguas: 1.014.000 (11,7%)

Aquí la Tierra: 1.533.000 (14,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.247.000 (14,8%)

Y ahora, Sonsoles: 695.000 (9,5%)

Pasapalabra: 1.861.000 (18,3%)

Telecinco

El tiempo justo: 709.000 (9,2%)

El diario de Jorge: 742.000 (10,1%)

¡Allá tú!: 849.000 (8,5%)

laSexta

Zapeando: 414.000 (5%)

Más vale tarde: 450.000 (6,2%)

laSexta clave: 590.000 (4,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 596.000 (7,6%)

Lo sabe, no lo sabe: 459.000 (6,1%)

La 2

Saber y ganar: 556.000 (6,1%)

Grandes documentales: 244.000 (3,2%)

Malas lenguas: 503.000 (7%)

Sukha: 190.000 (2,2%)

La gran aventura en tren de Nick Knowles: 207.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 439.000 (21,7%)

Mañaneros 360: 528.000 (17,5%)

Mañaneros 360: 1.023.000 (12,6%)

Antena 3

Espejo público: 281.000 (10,9%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 834.000 (17,6%)

La ruleta de la suerte: 1.457.000 (20%)

Telecinco

La mirada crítica: 150.000 (8,3%)

El programa de AR: 350.000 (15%)

Vamos a ver: 392.000 (11%)

El precio justo: 671.000 (9,5%)

laSexta

Aruser@s: 319.000 (14,1%)

Al rojo vivo: 266.000 (7,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 9.000 (0,6%)

Alerta cobra: 28.000 (1,5%)

Alerta cobra: 47.000 (2,4%)

Alerta cobra: 83.000 (3,5%)

En boca de todos: 270.000 (9,1%)

La 2

América salvaje: 150 años de parque nacionales en EEUU: 32.000 (1,7%)

Un país para leerlo: 25.000 (1,2%)

Aquí hay trabajo: 28.000 (1,3%)

La aventura del saber: 23.000 (1%)

Baserri gourmet: 55.000 (2,3%)

El western de La 2 “Barro en los ojos”: 97.000 (2,7%)

El cazador: 97.000 (1,6%)

El cazador: 195.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.038.000 (21,9%)

Telediario 1: 1.449.000 (15,6%)

Informativos Telecinco 15h: 884.000 (9,5%)

Noticias Cuatro 1: 613.000 (8,7%)

laSexta Noticias 14h: 680.000 (8,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.387.000 (19,2%)

Telediario 2: 1.685.000 (13,7%)

Informativos Telecinco 21h: 955.000 (7,8%)

laSexta Noticias 20h: 755.000 (7,8%)

Noticias Cuatro 2: 474.000 (5%)

Matinal

Telediario matinal: 130.000 (16,6%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 169.000 (14,1%)

El Matinal (Telecinco): 114.000 (9,8%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,7%), Telecinco (10,1%), laSexta (6,3%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,2%).

