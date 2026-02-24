Lunes 23 febrero 2026
Audiencias TV ayer | 'El programa de Ana Rosa' se eleva hasta su mejor dato de la temporada mientras Nacho Abad y su 'En boca de todos' consigue su mejor share histórico
Antena 3 arranca la semana con liderazgos gracias a ‘El hormiguero’, ‘En Tierra Lejana’, mientras Telecinco sigue con el éxito de ‘Casados a primera vista’.
Antena 3 comenzó la semana con una noche muy sólida. 'El hormiguero' lideró el access con la visita de Ferran y Pedri al registrar un 13,5% de cuota de pantalla y 1.698.000 espectadores de media. Ya en prime time, 'En Tierra Lejana' firmó su máximo de share al alcanzar un 13,2% con 964.000 espectadores, mientras que el penúltimo episodio de 'Renacer' destacó especialmente en su tramo de late night con un 15,3% y una media de 630.000 espectadores.
En La 1, 'La Revuelta' arrancó la semana con un 10,9% de share y 1.376.000 espectadores en el access prime time. A continuación, 'DecoMasters' se mantuvo en cifras similares al firmar un 9,1% de cuota y congregar a 554.000 espectadores en su quinta entrega.
Telecinco volvió a apoyarse en sus formatos de telerrealidad. 'First Dates' funcionó de nuevo con un 9,8% y 1.223.000 espectadores, sirviendo de antesala a 'Casados a primera vista', que lideró su franja con un 14,4% y 866.000 espectadores, firmando su máxima cuota de la temporada. En Cuatro, 'Horizonte' alcanzó su mejor dato en el access al subir hasta un 7,7% y 945.000 espectadores.
La mañana también dejó registros destacados. 'El programa de Ana Rosa' logró su máximo de temporada con un 15% de share, aunque el liderazgo fue para 'La hora de La 1', que arrasó con un 21,7%. Además, 'Mañaneros 360' lideró su franja con un 17,5%, mientras que 'En boca de todos' marcó su mejor cuota histórica con un 9,1%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.376.000 (10,9%)
DecoMasters: 554.000 (9,1%)
Antena 3
El hormiguero: 1.698.000 (13,5%)
En tierra lejana: 964.000 (13,2%)
Telecinco
First dates: 1.223.000 (9,8%)
Casados a primera vista: 866.000 (14,4%)
laSexta
El intermedio: 881.000 (6,9%)
El taquillazo “Torrente. El brazo tonto de la ley”: 352.000 (4,9%)
Cuatro
First dates: 776.000 (6,2%)
Horizonte: 945.000 (7,7%)
Proyecto Sistiaga: 239.000 (3,4%)
La 2
Cifras y letras: 479.000 (4,9%)
Cifras y letras: 698.000 (6%)
Cine clásico “Apocalypse Now”: 282.000 (3%)
LATE NIGHT
La 1
Decomasters: 149.000 (7,7%)
Antena 3
Renacer: 630.000 (15,3%)
Renacer: 171.000 (6,9%)
laSexta
Cine “Que se mueran los feos”: 110.000 (4,1%)
Cuatro
Fuera de cobertura: 92.000 (2,4%)
Focus: 78.000 (3,7%)
El desmarque. Madrugada: 61.000 (3,5%)
La 2
Cine “La huida (Deadfall)”: 43.000 (1,3%)
Metrópolis: 11.000 (0,6%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 911.000 (11,4%)
Valle Salvaje: 814.000 (11,8%)
La promesa: 917.000 (12,5%)
Malas lenguas: 1.014.000 (11,7%)
Aquí la Tierra: 1.533.000 (14,6%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.247.000 (14,8%)
Y ahora, Sonsoles: 695.000 (9,5%)
Pasapalabra: 1.861.000 (18,3%)
Telecinco
El tiempo justo: 709.000 (9,2%)
El diario de Jorge: 742.000 (10,1%)
¡Allá tú!: 849.000 (8,5%)
laSexta
Zapeando: 414.000 (5%)
Más vale tarde: 450.000 (6,2%)
laSexta clave: 590.000 (4,9%)
Cuatro
Todo es mentira: 596.000 (7,6%)
Lo sabe, no lo sabe: 459.000 (6,1%)
La 2
Saber y ganar: 556.000 (6,1%)
Grandes documentales: 244.000 (3,2%)
Malas lenguas: 503.000 (7%)
Sukha: 190.000 (2,2%)
La gran aventura en tren de Nick Knowles: 207.000 (1,9%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 439.000 (21,7%)
Mañaneros 360: 528.000 (17,5%)
Mañaneros 360: 1.023.000 (12,6%)
Antena 3
Espejo público: 281.000 (10,9%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 834.000 (17,6%)
La ruleta de la suerte: 1.457.000 (20%)
Telecinco
La mirada crítica: 150.000 (8,3%)
El programa de AR: 350.000 (15%)
Vamos a ver: 392.000 (11%)
El precio justo: 671.000 (9,5%)
laSexta
Aruser@s: 319.000 (14,1%)
Al rojo vivo: 266.000 (7,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 9.000 (0,6%)
Alerta cobra: 28.000 (1,5%)
Alerta cobra: 47.000 (2,4%)
Alerta cobra: 83.000 (3,5%)
En boca de todos: 270.000 (9,1%)
La 2
América salvaje: 150 años de parque nacionales en EEUU: 32.000 (1,7%)
Un país para leerlo: 25.000 (1,2%)
Aquí hay trabajo: 28.000 (1,3%)
La aventura del saber: 23.000 (1%)
Baserri gourmet: 55.000 (2,3%)
El western de La 2 “Barro en los ojos”: 97.000 (2,7%)
El cazador: 97.000 (1,6%)
El cazador: 195.000 (2,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.038.000 (21,9%)
Telediario 1: 1.449.000 (15,6%)
Informativos Telecinco 15h: 884.000 (9,5%)
Noticias Cuatro 1: 613.000 (8,7%)
laSexta Noticias 14h: 680.000 (8,3%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.387.000 (19,2%)
Telediario 2: 1.685.000 (13,7%)
Informativos Telecinco 21h: 955.000 (7,8%)
laSexta Noticias 20h: 755.000 (7,8%)
Noticias Cuatro 2: 474.000 (5%)
Matinal
Telediario matinal: 130.000 (16,6%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 169.000 (14,1%)
El Matinal (Telecinco): 114.000 (9,8%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,7%), Telecinco (10,1%), laSexta (6,3%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,4%).
Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,2%).
- La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
- La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
- Noelia, propietaria de una pastelería: 'Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola
- Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
- Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
- La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
- Audiencias TV ayer: 'El 47' triunfa en su estreno en abierto, 'Atrapa un millón' se recupera y 'Got Talent' sigue bajando
- El emblemático Pont del Diable estrena su restauración después de casi 15 años del inicio de su degradación