Del 23 al 27 de febrero

‘Valle Salvaje’, avance semanal: Adriana se debate entre la vida y la muerte mientras Braulio apunta a Rafael

La salud de Adriana empeora y las sospechas por el asesinato de su padre sacuden a los Gálvez de Aguirre.

Avance semanal de 'Valle salvaje'

Avance semanal de 'Valle salvaje' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La tensión se instala en el Valle esta semana. El desvanecimiento de Adriana vuelve a encender todas las alarmas y ni siquiera su aparente mejoría logra traer calma. Mientras la familia contiene la respiración, el duque intenta frenar las sospechas de Braulio, pero sus movimientos solo alimentan nuevas dudas. Además, Matilde encuentra por fin una vía para liberarse del control de Victoria.

Lunes 23 de febrero – Capítulo 360

Atanasio sorprende a Victoria rebuscando entre unos papeles y comienza a desconfiar de sus intenciones. Braulio, tras insistir en sus pesquisas, cree tener por fin un sospechoso por el asesinato de su padre. Al caer la noche, Adriana deja a Rafael sin palabras con una confesión devastadora.

Martes 24 de febrero – Capítulo 361

José Luis exige a Enriqueta que abandone el palacio junto a su hijo, tensando aún más el ambiente. Braulio se reafirma en la idea de que Rafael es el asesino de su padre. Mientras, Mercedes observa con creciente inquietud la alianza entre Victoria y Dámaso, aunque él le asegura que no hay nada que temer.

Miércoles 25 de febrero – Capítulo 362

El galeno trae malas noticias: Adriana está muy grave y no sabe si podrá hacer algo por salvarla. Aunque ella parece aceptar su final, quienes la quieren se aferran a la esperanza y piden a Don Emilio que no desista. Por si acaso, Adriana se despide de su querido Valle Salvaje.

Jueves 26 de febrero – Capítulo 363

La preocupación en el Valle se centra también en el destino de la criatura. Adriana y Rafael, nerviosos, comparten sus miedos con Luisa, que plantea abandonar la comarca para buscar ayuda fuera.

Viernes 27 de febrero – Capítulo 364

Pedrito planta cara a su tía Victoria y le recrimina el daño que provocan las continuas guerras familiares. Mientras tanto, Alejo, harto de las insinuaciones de Braulio, se impone ante él. La reacción de su primo podría desencadenar un nuevo conflicto.

