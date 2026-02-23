'Supervivientes' sigue cambiando su plantel de presentadores y confía en el regreso de Ion Aramendi al reality

'Supervivientes' ya sorprendió con su nueva presentadora desde Honduras, llegada directamente desde Atresmedia, pero no va a ser el único cambio que vivirá el reality este año. Su plantel de presentadores desde España también cambiará, tal y como anunciado Mediaset.

A la baja de Laura Madrueño, se suma ahora la de Carlos Sobera, que dice adiós al programa después de 6 años al frente de las galas de 'Tierra de Nadie'. Su lugar lo ocupará Ion Aramendi, que vuelve al reality después de 3 años, pues su última participación fue en la edición de 2023.

De esta manera, el equipo queda configurado con la continuidad de Jorge Javier Vázquez en las galas principales, Sandra Barneda en las dominicales, el regreso de Aramendi - esta vez al frente de 'Tierra de Nadie', y el debut de Maria Lamela desde Honduras.

Este cambio de cromos se entiende mejor si nos fijamos en la parrilla de Telecinco. Sobera ya se hace cargo a diario de 'El precio justo' y además abre el restaurante de 'First Dates' de lunes a miércoles por la noche. A eso hay que sumarle el nuevo concurso que ya promociona Telecinco.

Noticias relacionadas

Por el contrario, Ion Aramendi se despidió de los programas diarios con la cancelación de 'Reacción en cadena' y en los últimos meses sólo ha presentado los debates de 'Gran Hermano' y 'Gran Hermano Dúo'. Ahora, sin hueco aun en la parrilla diaria suma este nuevo proyecto para encadenar tres realities consecutivos, a la espera de si será el presentador de algún formato más en el futuro.