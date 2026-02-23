Presentadores confirmados
'Supervivientes' sigue cambiando su plantel de presentadores y confía en el regreso de Ion Aramendi al reality
María Lamela salta de laSexta a Telecinco para sustituir a Laura Madrueño como presentadora de 'Supervivientes' en Honduras
Telecinco ya promociona 'Los 200: Uno contra la masa', el nuevo concurso con Carlos Sobera al frente, que aterriza muy pronto en Mediaset
'Supervivientes' ya sorprendió con su nueva presentadora desde Honduras, llegada directamente desde Atresmedia, pero no va a ser el único cambio que vivirá el reality este año. Su plantel de presentadores desde España también cambiará, tal y como anunciado Mediaset.
A la baja de Laura Madrueño, se suma ahora la de Carlos Sobera, que dice adiós al programa después de 6 años al frente de las galas de 'Tierra de Nadie'. Su lugar lo ocupará Ion Aramendi, que vuelve al reality después de 3 años, pues su última participación fue en la edición de 2023.
De esta manera, el equipo queda configurado con la continuidad de Jorge Javier Vázquez en las galas principales, Sandra Barneda en las dominicales, el regreso de Aramendi - esta vez al frente de 'Tierra de Nadie', y el debut de Maria Lamela desde Honduras.
Este cambio de cromos se entiende mejor si nos fijamos en la parrilla de Telecinco. Sobera ya se hace cargo a diario de 'El precio justo' y además abre el restaurante de 'First Dates' de lunes a miércoles por la noche. A eso hay que sumarle el nuevo concurso que ya promociona Telecinco.
Por el contrario, Ion Aramendi se despidió de los programas diarios con la cancelación de 'Reacción en cadena' y en los últimos meses sólo ha presentado los debates de 'Gran Hermano' y 'Gran Hermano Dúo'. Ahora, sin hueco aun en la parrilla diaria suma este nuevo proyecto para encadenar tres realities consecutivos, a la espera de si será el presentador de algún formato más en el futuro.
- Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
- La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
- El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
- Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell
- El Ingreso Mínimo Vital sube un 11,4% en enero y se podrá cobrar de forma indefinida
- Y tras el caos en Rodalies llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
- La cuantiosa cifra que Rodolfo Sancho paga para que su hijo Daniel tenga privilegios en la cárcel tailandesa: “Mi nivel de ingresos ha bajado”
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida