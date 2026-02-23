‘Sueños de libertad’, avance semanal: Gabriel acorralado, Miguel al límite y un secreto que lo cambia todo

Los próximos capítulos de ‘Sueños de libertad’ estarán cargados de enfrentamientos y revelaciones. Mientras Gabriel empieza a verse rodeado por sus propios movimientos, Miguel atraviesa un momento decisivo en el dispensario y varias relaciones dan un giro inesperado.

Lunes 23 de febrero – Capítulo 504

Valentina no entiende por qué Cloe permite que Gabriel la pisotee. Nieves ofrece dinero a Mabel para que deje la cantina, mientras Salva le aconseja que tome las riendas de su vida. Luz intenta que Miguel sea más empático con los pacientes. Finalmente, Cloe planta cara a Gabriel, que además está siendo víctima de una extorsión. Pablo, por su parte, se sincera con Marisol.

Martes 24 de febrero – Capítulo 505

Mabel toma una decisión inesperada que afecta directamente a sus padres. Manuela sorprende a Paula y Tasio en un momento de complicidad. Pablo advierte a Miguel sobre la estancia de Marisol en Toledo. Además, Andrés cubre a Tasio ante Gabriel; Claudia se muestra celosa por la cercanía entre Mabel y Salva; don Agustín lanza una grave acusación contra Cloe; y Gabriel intenta negociar con Beatriz.

Miércoles 25 de febrero – Capítulo 506

Claudia no parece cómoda con su nueva compañera de cuarto. Manuela alerta a Paula sobre Tasio. Pablo confiesa una incómoda verdad a Damián, mientras Digna pone límites a don Agustín. Miguel se preocupa por la evolución de la dolencia de Claudia, Salva recibe un extraño paquete y Gabriel cumple su parte del trato.

Jueves 26 de febrero – Capítulo 507

Carmen y Tasio no encuentran tiempo para estar juntos. Andrés busca una alternativa a la medida drástica planteada por Pablo. Gabriel enfrenta a don Agustín contra Digna y Miguel protagoniza un altercado con un trabajador violento. Además, Tasio y Paula comparten un nuevo momento de complicidad; Mabel descubre las cartas de Salva; y Gabriel intenta jugar una última carta contra Beatriz.

Viernes 27 de febrero – Capítulo 508

Gabriel sorprende con un gran gesto hacia Begoña. Andrés y Valentina se ven obligados a colaborar. Don Agustín presiona a Digna para que se case con Damián, quien descubre que Marta mantiene una relación con Cloe. Miguel toma la decisión de abandonar el dispensario. Begoña y Beatriz se conocen por primera vez; Paula enseña a Tasio a jugar al ajedrez; y Salva termina envuelto en una pelea.