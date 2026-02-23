Sonsoles lleva a su plató a unos therians y acaba recibiendo un zasca al final de la entrevista: "Es humillante"

Sonsoles Ónega recibió este lunes en su plató a dos therians, las personas vestidas de animales, que se consideran como tal y que han provocado una fiebre informativa en torno a ellos con varias quedadas este fin de semana por todo el país.

"Están en boca de todos...son therians", anunciaba la presentadora, que se quedaba contrariada con la tardanza de sus invitados: "¿No iban a entrar? Yo quiero que entren", preguntaba a dirección la presentadora. En ese mismo instante, dos jóvenes therians aparecieron gateando en el plató hasta colocarse delante de la mesa donde se encontraba Sonsoles junto a sus colaboradores.

Tras unos instantes en el suelo, los jóvenes tomaron asiento para tratar de explicar ante el público esta forma de sentirse. Pero cuando el programa se quedó sin tiempo y Sonsoles tuvo que despedirlos se llevó un zasca.

"Tengo que ir acabando. Nela y Matattán, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros porque además sé que para mis compañeros ha sido muy complicado convencer a un therian de que viniera al plató, entiendo que por todo lo que conlleva. Que te quieran mucho y que te quieran bien", le decía la presentadora a Nela.

"Que te quieras tú, mi amor", añadió Miguel Lago, arrancando el aplauso del plató. "¿Os queréis ir como habéis entrado en el plató?", preguntó Sonsoles recordando que habían llegado gateando. "No, yo creo que no. Creo que es humillante también enseñar en cámara eso", respondían cortantes los jóvenes, antes de que la presentadora se despidiera de ellos.