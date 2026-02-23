Sanseverina Lazar, de 'Aída', reaparece tras años alejada de la televisión: “Tenía miedo a que me trataran mal otra vez”

Sanseverina Lazar se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión gracias a su papel de Aidita en Aída con solo siete años. Durante más de 70 episodios dio vida a la nieta del personaje protagonista y creció ante los ojos de millones de espectadores. Sin embargo, la popularidad que alcanzó siendo tan pequeña tuvo una cara muy amarga: las burlas que sufría su personaje en la ficción se trasladaron a su día a día.

La actriz se ha sentado en el plató de 'Fiesta', el programa que presenta Emma García en Telecin, para relatar el infierno que vivió durante su infancia: “Yo estudiaba en el colegio, se me daba bien, los papeles se me daban bien, para mí no era un trabajo, era un juego con el que me lo pasaba muy bien. Cuando crezco un poco más y mi cara se empieza a ver más me doy cuenta de todo, empezaban a pararme por la calle”.

Lo que en principio parecía un sueño cumplido terminó convirtiéndose en una experiencia traumática: “Pasé a ser accesible para todo el que me reconocía, las bromas que se hacían en la serie luego me las hacían en la vida real, quiero pensar que los niños no eran conscientes del daño que estaban haciendo. Lo llevé como pude, no se lo conté a mi familia, no quería que mis padres se enterasen de nada, no quería cargarles con eso”. La situación fue agravándose hasta el punto de generarle miedo en la calle: “Yo llegué a tener miedo por la calle, eran situaciones muy violentas que no te esperas, te enganchan del brazo o te pegan un grito, cuando eres una niña estas cosas dan miedo. Necesité ayuda profesional y a mis padres siempre les tuve a mi lado”.

Cuando la serie terminó, ella tenía 14 años y el público seguía viéndola como aquella niña. Decidió entonces apartarse de la interpretación para sanar: “Cuando terminó ‘Aída’ me di cuenta de que tenía que ponerme bien antes de seguir trabajando como actriz, tenía que superar ese miedo que tenía a que me trataran mal después de hacer una serie, yo quería vivir con amor”. Sus padres no supieron lo que había vivido hasta años después: “Mis padres no sabían lo que me pasó, se enteraron cuando se habló de hacer la película de Paco León. Yo tenía ciertos miedos por lo que viví en el pasado, me asustaba que hubiera críticas muy malas, demasiado malas”.

Hoy, con 26 años, Sanseverina Lazar ha regresado a la interpretación de la mano de Paco León con 'Aída y vuelta' y asegura haber superado aquella etapa. Inmersa en nuevos proyectos, afronta esta segunda oportunidad profesional con otra mirada y con la ilusión intacta.