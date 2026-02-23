Lara Álvarez ficha por Antena 3 tras su paso por TVE y cuatro años después de abandonar ‘Supervivientes', con nuevo e inesperado rol en televisión

Lara Álvarez inicia una nueva e inesperada etapa en televisión. La periodista ha fichado por Antena 3, donde será concursante de la nueva edición de 'El desafío'. Este cambio llega un año después de su aterrizaje en TVE, donde presentó el concurso de prime time 'La conexión', y cuatro desde que decidiera abandonar su trabajo como conductora de ‘Supervivientes' desde Honduras.

Su carisma y su magnífica actitud ante todos los retos que afronta, junto a su alto nivel para competir por su excelente capacidad física, la sitúan como una de las grandes apuestas del formato de 7 y acción, productora de 'El hormiguero', para la próxima temporada.

Supone su vuelta a la cadena de Atresmedia, en la que trabajó como colaboradora de 'Espejo público’, con Susanna Griso, justo antes de su salto a Mediaset para presentar el reality con Jorge Javier Vázquez durante siete ediciones, que combinó con formatos como 'Tido va bien' y 'Pesadilla en el paraíso, entre otros.

Tras presentar 'Supervivientes' se puso al frente de 'Me resbala', 'A tu bola' y el fallido show musical 'La mejor generación', hasta que dio por concluido su ciclo en el grupo de Telecinco y Cuatro.

Noticias relacionadas

Con este fichaje por 'El desafío', Lara Álvarez afronta un inesperado cambio de rol que supone su debut como participante de un concurso de talento y compartirá plató con otros personajes conocidos como Amelia Bono, Miguel Ángel Muñoz, Melody o Violeta Mangriñán. Puedes consultar la lista completa y definitiva de todos los concursantes de la próxima edición de 'El desafío', que Antena 3 comenzará a grabar en las próximas semanas.