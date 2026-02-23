Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amor caliente

Eva Soriano se sincera sobre su ruptura sentimental: "Yo he tenido uno bueno y lo he soltado, y ahora hace muchísimo frío"

La humorista participa como invitada en un podcast y reflexiona sin filtros sobre el amor tras su separación.

Eva Soriano

Eva Soriano / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

La última entrega del podcast ‘Musas’ dejó una conversación muy personal con Eva Soriano como invitada. En medio de un debate sobre el desorden en la convivencia y las manías en pareja, la cómica terminó hablando abiertamente de su reciente ruptura y de cómo ve ahora el panorama sentimental.

En tono directo, lanzó una frase que resumía su situación actual: "Yo he tenido uno bueno y lo he soltado". A partir de ahí, compartió lo que definió como el mejor consejo que puede dar ahora mismo: "Por peor que te parezca el desorden de tu casa y el caos, amiga, abraza a ese hombre, dale un beso y métete a dormir a la cama con él, porque fuera hace muchísimo frío".

Soriano explicó que habla desde la experiencia: "Yo ahora que estoy en el frío, te puedo asegurar que hace muchísimo frío. O sea, está la gente absolutamente crazy", afirmó, describiendo con humor el momento que atraviesa tras la ruptura. Según relató, no es sencillo encontrar a alguien que encaje: "No queda uno bueno, porque los buenos están cogidos".

La humorista también se mostró crítica con algunas dinámicas que ha vivido: "Hay tíos chapas. Porque hay gente que te come más la cabeza que la entrepierna, y eso no puede ser, no puede ser, porque es que acabas hartando de la vida". Una intervención sin rodeos que convirtió su paso por el podcast en una de sus charlas más sinceras.

