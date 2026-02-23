Amor caliente
Eva Soriano se sincera sobre su ruptura sentimental: "Yo he tenido uno bueno y lo he soltado, y ahora hace muchísimo frío"
La humorista participa como invitada en un podcast y reflexiona sin filtros sobre el amor tras su separación.
La última entrega del podcast ‘Musas’ dejó una conversación muy personal con Eva Soriano como invitada. En medio de un debate sobre el desorden en la convivencia y las manías en pareja, la cómica terminó hablando abiertamente de su reciente ruptura y de cómo ve ahora el panorama sentimental.
En tono directo, lanzó una frase que resumía su situación actual: "Yo he tenido uno bueno y lo he soltado". A partir de ahí, compartió lo que definió como el mejor consejo que puede dar ahora mismo: "Por peor que te parezca el desorden de tu casa y el caos, amiga, abraza a ese hombre, dale un beso y métete a dormir a la cama con él, porque fuera hace muchísimo frío".
Soriano explicó que habla desde la experiencia: "Yo ahora que estoy en el frío, te puedo asegurar que hace muchísimo frío. O sea, está la gente absolutamente crazy", afirmó, describiendo con humor el momento que atraviesa tras la ruptura. Según relató, no es sencillo encontrar a alguien que encaje: "No queda uno bueno, porque los buenos están cogidos".
La humorista también se mostró crítica con algunas dinámicas que ha vivido: "Hay tíos chapas. Porque hay gente que te come más la cabeza que la entrepierna, y eso no puede ser, no puede ser, porque es que acabas hartando de la vida". Una intervención sin rodeos que convirtió su paso por el podcast en una de sus charlas más sinceras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
- La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
- El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
- Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell
- El Ingreso Mínimo Vital sube un 11,4% en enero y se podrá cobrar de forma indefinida
- Y tras el caos en Rodalies llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
- La cuantiosa cifra que Rodolfo Sancho paga para que su hijo Daniel tenga privilegios en la cárcel tailandesa: “Mi nivel de ingresos ha bajado”
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida