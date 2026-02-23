Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reencuentro inesperado

Cristina Piaget regresa a ‘GH Dúo’ y reabre su historia con Carlos Lozano: “¿Me vas a besar o no?”

La expulsada vuelve a la casa para saldar cuentas pendientes y protagoniza un tenso reencuentro con el presentador.

Cristina Piaget y Carlos Lozano en 'GH Dúo'

Cristina Piaget y Carlos Lozano en 'GH Dúo' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Tras convertirse en la última expulsada de ‘GH DÚO’, Cristina Piaget regresó por sorpresa a la casa de Tres Cantos para cerrar asuntos pendientes, especialmente con Carlos Lozano. El reencuentro fue emotivo desde el primer momento: se abrazaron y él no pudo contener las lágrimas: “No quiero llorar, pero es que no has visto lo que he dicho, he llorado mucho por ti. No has entendido nada, igual soy yo”, le confesó, visiblemente afectado.

Durante la conversación, ambos repasaron los altibajos de su relación dentro del reality. Cristina reconoció que entre ellos había sentimientos reales: “Creo que los dos reconocimos que sí había algo verdadero, era inverosímil que pasáramos de tirarnos los trastos a de repente superarlo rápidamente. Me gusta y por eso hay que tener cuidado porque igual te mueves más por la pasión”. Carlos reaccionó asegurando que había intentado protegerla y que incluso había compartido sus dudas con la organización del programa.

En un momento más íntimo, y ya en pleno baile propiciado por Ion Aramendi, Lozano fue claro: “Le dije que no me importaría tener nada contigo, pero se me iba y volvía”. Ella respondió marcando límites: “Quiero una persona que me quiera con todo el ‘pack’”, lo que generó cierta tensión cuando él replicó: “Tampoco te pases, eso es lo que no me gusta de ti”.

El acercamiento terminó con una pregunta directa de Carlos: “¿Me vas a besar o no?”, aunque ninguno dio el paso definitivo. Antes de marcharse, Cristina le pidió que la llamara cuando saliera de la casa, a lo que él respondió afirmativamente entre bromas. Un reencuentro que deja abierta la puerta a lo que pueda ocurrir fuera del reality.

