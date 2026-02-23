Audiencias TV ayer | 'Anatomía de un instante' arrasa en La 1 mientras 'Lo de Évole' supera a 'Cuarto milenio'

La noche televisiva del domingo 22 de febrero estuvo claramente marcada por el liderazgo de 'Anatomía de un instante', que se convirtió en la opción dominante del prime time en La 1 al firmar un sólido 15% de cuota de pantalla y una media de 1.364.000 espectadores, situándose muy por delante del resto de ofertas generalistas.

En Antena 3, la ficción turca 'Una nueva vida' mantuvo un rendimiento estable al reunir a 939.000 espectadores de media y alcanzar un 10,4% de share, consolidándose como una de las alternativas más seguidas de la franja nocturna. Por su parte, Telecinco no logró destacar con el debate de 'GH Dúo', que se quedó en un 9,5% de cuota y 731.000 espectadores.

En los canales secundarios, laSexta firmó una buena noche gracias a 'Lo de Évole', que marcó un 7% y 875.000 espectadores, imponiéndose a 'Cuarto milenio', que anotó un 6,5% con 659.000 seguidores en Cuatro.

PRIME TIME

La 1

Anatomía de un instante: 1.643.000 (13,2%)

Anatomía de un instante: 1.582.000 (14,9%)

Anatomía de un instante: 1.249.000 (16%)

Antena 3

Una nueva vida: 939.000 (10,4%)

Telecinco

GH Dúo: Cuentas pendientes: 731.000 (9,5%)

laSexta

Lo de Évole: 875.000 (7%)

Lo de Évole: 411.000 (4,3%)

Cuatro

Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 530.000 (4,2%)

Cuarto milenio: 659.000 (6,5%)

La 2

Imprescindibles: 292.000 (2,3%)

Al cielo con ella: 348.000 (2,9%)

Versión española “Esperando a Dalí”: 123.000 (1,8%)

LATE NIGHT

La 1

Anatomía de un instante: 966.000 (17,6%)

Somos cine RTVE “Solos en la noche”: 269.000 (9,8%)

Antena 3

Una nueva vida: 171.000 (6%)

laSexta

Lo de Évole: 229.000 (4%)

Cuatro

Cuarto milenio: 249.000 (7,7%)

La 2

Palomares: 55.000 (2,3%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Tomates verdes fritos”: 1.066.000 (11,9%)

Sesión de tarde 2 “Mensaje en una botella”: 970.000 (10,8%)

Aquí la Tierra: 1.555.000 (13,6%)

Antena 3

Multicine “Reencuentro con el pasado”: 888.000 (9,9%)

Multicine 2 “Una nueva identidad”: 760.000 (8,7%)

Multicine 3 “Una casa en las afueras”: 787.000 (7,7%)

Telecinco

Fiesta: 726.000 (8,2%)

¡Allá tú!: 858.000 (8,1%)

laSexta

La Roca: 419.000 (4,7%)

Cuatro

Home Cinema "Los mercenarios 3": 666.000 (7,5%)

Home Cinema 2 “Escuadrón de élite”: 543.000 (6,1%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 244.000 (2,7%)

Grandes documentales: 229.000 (2,6%)

Documentales de La 2: 205.000 (2,4%)

España sin asfalto: 203.000 (2,2%)

Viajar en tren: 231.000 (2,4%)

Ochéntame otra vez: 345.000 (3,1%)

MAÑANA

La 1

Fin de semana 24h: 265.000 (15,7%)

Audiencia abierta: 286.000 (9,6%)

Viaje al centro de la tele: 278.000 (8,3%)

Viaje al centro de la tele: 344.000 (9,8%)

Viaje al centro de la tele: 389.000 (10,2%)

D Corazón: 645.000 (11,1%)

Antena 3

Los más…: 76.000 (4,3%)

Los más…: 87.000 (2,5%)

El 1%: 143.000 (3,9%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 283.000 (6,9%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 472.000 (9,7%)

La ruleta de la suerte: 1.058.000 (15,9%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 74.000 (4,8%)

Got Talent España: 275.000 (8,7%)

El precio justo: 303.000 (7,2%)

laSexta

Aruser@s weekend: 191.000 (8,6%)

Equipo de investigación: 221.000 (6,4%)

Equipo de investigación: 250.000 (6,8%)

Equipo de investigación: 259.000 (5,6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (1,8%)

¡Toma salami!: 57.000 (5,4%)

Volando voy: 131.000 (7%)

Volando voy: 317.000 (9,9%)

Viajeros Cuatro: 370.000 (10,2%)

Viajeros Cuatro: 437.000 (9,7%)

La 2

Los conciertos de La 2: 39.000 (2,6%)

Buenas noticias TV: 40.000 (1,7%)

Últimas preguntas: 81.000 (2,8%)

El día del señor: 263.000 (7,6%)

Pueblo de Dios: 118.000 (3,4%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 118.000 (3,2%)

Un país para leerlo: 74.000 (1,9%)

Flash moda: 86.000 (2%)

RTVE responde: 71.000 (1,4%)

El escarabajo verde: 72.000 (1,2%)

Saber y ganar: Fin de semana: 86.000 (1,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.775.000 (20,4%)

Telediario 1: 1.190.000 (13,6%)

Noticias Cuatro 1: 583.000 (9,1%)

Informativos Telecinco 15h: 716.000 (8,2%)

laSexta Noticias 14h: 478.000 (7,5%)

Prime Time

Telediario 2: 1.741.000 (14%)

Antena 3 Noticias 2: 1.628.000 (13,2%)

Informativos Telecinco 21h: 948.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 812.000 (7,7%)

Noticias Cuatro 2: 671.000 (6,5%)

RANKING

Diario: La 1 (12,4%), Antena 3 (9,6%), Telecinco (8%), Cuatro (6,6%), laSexta (5,4%), La 2 (2,5%).

Mensual: A Antena 3 (13%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,7%), Cuatro (6,1%), laSexta (6,1%), La 2 (3,1%).