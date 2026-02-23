Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El MenchoAlquiler BarcelonaSalvador IllaMontjuïcJoan LaportaTramVallèsGuerraHuelga FerrocarrilsFosa comúnValenciaIA
instagramlinkedin

En 'El tiempo justo'

Alejandra Rubio desmiente a Laura Matamoros y desvela el verdadero motivo del distanciamiento con Carlo Costanzia

La hija de Terelu Campos responde con dureza a las últimas declaraciones de Laura Matamoros en ‘De viernes' y sitúa el final de la relación familiar

Laura Matamoros rompe a llorar en 'De Viernes’, destapa el episodio que agravó su conflicto con Carlo Costanzia y la postura real de Mar Flores

Laura Matamoros en 'De viernes' / Alejandra Rubio en 'El tiempo justo'

Laura Matamoros en 'De viernes' / Alejandra Rubio en 'El tiempo justo' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La polémica entre Alejandra Rubio y Laura Matamoros continúa tras las últimas declaraciones de la hija de Terelu Campos en el plató de ‘El tiempo justo’. La colaboradora ha reaccionado con contundencia a la versión que ofreció Matamoros en ‘De viernes’ sobre el distanciamiento con su primo Carlo Costanzia, dejando claro que hay más de lo que se ha contado hasta ahora.

Alejandra no dudó en señalar que la ruptura del vínculo familiar no se produjo por la conversación en el coche que relató Matamoros, sino por el modo en que esa situación se ha “desprestigiado” públicamente. “La relación no se rompe por esto… La relación se rompe cuando Carlo ve que esto es un motivo para desprestigiarle y tirarle por los suelos una vez más”, afirmó.

Además, la colaboradora dejó claro que la defensa de su pareja le ha dolido personalmente, especialmente cuando se ha sentido implicada en la polémica. En sus propias palabras: "Para mí lo importante es que me hace a mí culpable de esto en parte…", subrayando lo mal que han sentado algunas de las interpretaciones de Matamoros sobre la situación.

Noticias relacionadas

Pese a todo, la colaboradora reconoció que ve a Laura Matamoros “más conciliadora” tras sus declaraciones más recientes y valoró que esta haya matizado algunos puntos, aunque aseguró que aún quedan asuntos por aclarar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
  2. La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
  3. El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
  4. Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell
  5. El Ingreso Mínimo Vital sube un 11,4% en enero y se podrá cobrar de forma indefinida
  6. Y tras el caos en Rodalies llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
  7. La cuantiosa cifra que Rodolfo Sancho paga para que su hijo Daniel tenga privilegios en la cárcel tailandesa: “Mi nivel de ingresos ha bajado”
  8. Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida

Alejandra Rubio desmiente a Laura Matamoros y desvela el verdadero motivo del distanciamiento con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio desmiente a Laura Matamoros y desvela el verdadero motivo del distanciamiento con Carlo Costanzia

Damm gana el premio Empresa del Año 2025

Damm gana el premio Empresa del Año 2025

Los 'sapiens' ya escribían (o casi) hace 40.000 años: hallado el primer "precursor" del lenguaje escrito en objetos de la Edad de Piedra

Los 'sapiens' ya escribían (o casi) hace 40.000 años: hallado el primer "precursor" del lenguaje escrito en objetos de la Edad de Piedra

'El proceso' que sigue el juez Peinado está tocado, pero no acabado

'El proceso' que sigue el juez Peinado está tocado, pero no acabado

Última hora del caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto de su hermano Andrés

Última hora del caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto de su hermano Andrés

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

DIRECTO UCRANIA | La UE refuerza los gestos con Ucrania mientras Hungría evidencia la división

DIRECTO UCRANIA | La UE refuerza los gestos con Ucrania mientras Hungría evidencia la división

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel