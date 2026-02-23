En 'El tiempo justo'
Alejandra Rubio desmiente a Laura Matamoros y desvela el verdadero motivo del distanciamiento con Carlo Costanzia
La hija de Terelu Campos responde con dureza a las últimas declaraciones de Laura Matamoros en ‘De viernes' y sitúa el final de la relación familiar
Laura Matamoros rompe a llorar en 'De Viernes’, destapa el episodio que agravó su conflicto con Carlo Costanzia y la postura real de Mar Flores
La polémica entre Alejandra Rubio y Laura Matamoros continúa tras las últimas declaraciones de la hija de Terelu Campos en el plató de ‘El tiempo justo’. La colaboradora ha reaccionado con contundencia a la versión que ofreció Matamoros en ‘De viernes’ sobre el distanciamiento con su primo Carlo Costanzia, dejando claro que hay más de lo que se ha contado hasta ahora.
Alejandra no dudó en señalar que la ruptura del vínculo familiar no se produjo por la conversación en el coche que relató Matamoros, sino por el modo en que esa situación se ha “desprestigiado” públicamente. “La relación no se rompe por esto… La relación se rompe cuando Carlo ve que esto es un motivo para desprestigiarle y tirarle por los suelos una vez más”, afirmó.
Además, la colaboradora dejó claro que la defensa de su pareja le ha dolido personalmente, especialmente cuando se ha sentido implicada en la polémica. En sus propias palabras: "Para mí lo importante es que me hace a mí culpable de esto en parte…", subrayando lo mal que han sentado algunas de las interpretaciones de Matamoros sobre la situación.
Pese a todo, la colaboradora reconoció que ve a Laura Matamoros “más conciliadora” tras sus declaraciones más recientes y valoró que esta haya matizado algunos puntos, aunque aseguró que aún quedan asuntos por aclarar.
