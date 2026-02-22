Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Cara al show'

laSexta ya muestra a Marc Giró festejando su llegada y confirma el título de su nuevo programa

La cadena emite una promo de 'Lo de Évole', donde el comunicador hará su primera aparición.

Marc Giró abandona TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta: primeros datos de este formato

Marc Giró en 'Late Xou'

Marc Giró en 'Late Xou' / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

Más de un mes ha pasado desde que conocimos el sorprendente fichaje de Marc Giró por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta. El comunicador abandonaba La 1 y su exitoso 'Late Xou' para volver al grupo donde tantas colaboraciones hizo antes de dar el salto a la pública.

Ahora, laSexta ya muestra a Marc Giró festejando su llegada al mismo tiempo que desvela el título del programa que presentará "muy pronto".

En un vídeo en X, la cuenta oficial de 'Lo de Évole' ha adelantado las imágenes. En ellas, podemos ver a Giró y Jordi Évole bailando con gente al ritmo de Juan Luís Guerra: "Cuando grabas con él, pasan estas cosas", dice una parte del texto que acompaña al vídeo.

Además del baile, podemos ver una gran lona con el título del programa que el presentador estrenará: "'Cara al show', muy pronto en laSexta", se puede leer en ella.

Por lo tanto, Giró hará su primera aparición tras su fichaje en 'Lo de Évole': "Marc Giró, muy pronto en 'Lo de Évole'. Y nos ha regalado el título de su nuevo programa en la Sexta", indica el post.

