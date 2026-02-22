Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Therian BarcelonaCardona y AlonsoERC rechaza presupuestosAlianza de izquierdasRusiaElecciones BarçaSagrada FamiliaWillie ColónGemeliersReal MadridTrump
instagramlinkedin

Sábado 21 de febrero 2026

Audiencias TV ayer: 'El 47' triunfa en su estreno en abierto, 'Atrapa un millón' se recupera y 'Got Talent' sigue bajando

'laSexta Xplica' aprovecha la visita de Miguel Ángel Revilla y el juez Castro para lograr un 7,7%

'Atrapa un millón' / 'El 47' / 'Got Talent'

'Atrapa un millón' / 'El 47' / 'Got Talent' / ANTENA 3 / LA 1 / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La 1 echó a andar anoche 'El 47', la exitosa película española ganadora de 5 premios Goya, con gran éxito al reunir al 14,8% y 1.457.000 espectadores en su estreno en televisión. De esta manera, la pública encadena dos sábados liderando el prime time gracias al 'Benidorm Fest' y su última apuesta cinematográfica.

Por su parte, 'Atrapa un millón' se recuperó del mínimo marcado la semana pasada y volvió a la senda del doble dígito. El concurso de Manel Fuentes sube hasta el 10,5% y 1.017.000 seguidores en su quinta entrega.

Noticias relacionadas

Quien no puede frenar su caída es 'Got Talent', que anota nuevo mínimo en su nueva gala de audiciones hasta cosechar un preocupante 8,6% y 717.000 televidentes. Por último, 'laSexta Xplica' aprovecha la visita de Miguel Ángel Revilla y el juez Castro para superar con un 7,7% al cine de Cuatro, que se queda en un buen 7%.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
  2. Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
  3. España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
  4. Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell
  5. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  6. Es un orgullo ver a un latino como Bad Bunny nombrar a toda América desde el escenario
  7. Sant Adrià sospecha que una empresa de pesticidas cerrada en 1986 contaminó el parque junto a las Tres Xemeneies
  8. Junts, ERC, Comuns y CUP piden que Trapero comparezca por 'mentir' sobre la protesta en Montserrat

laSexta ya muestra a Marc Giró festejando su llegada y confirma el título de su nuevo programa

laSexta ya muestra a Marc Giró festejando su llegada y confirma el título de su nuevo programa

El Parlamento Europeo plantea suspender la ratificación del acuerdo comercial con EEUU tras los nuevos aranceles de Trump

El Parlamento Europeo plantea suspender la ratificación del acuerdo comercial con EEUU tras los nuevos aranceles de Trump

Juan Carlos, hermano mayor de los 'Gemeliers', da la última hora de su estado de salud tras la agresión: "Están intoxicados y habrá que ver"

Juan Carlos, hermano mayor de los 'Gemeliers', da la última hora de su estado de salud tras la agresión: "Están intoxicados y habrá que ver"

Las tácticas de Putin rozan el sadismo en la guerra de Ucrania

Las tácticas de Putin rozan el sadismo en la guerra de Ucrania

Rueda reivindica a su equipo y pone "deberes": "Tenemos que ir a por más"

Rueda reivindica a su equipo y pone "deberes": "Tenemos que ir a por más"

La oposición venezolana denuncia "solo" 19 excarcelaciones tras 48 horas de la aprobación de la amnistía

La oposición venezolana denuncia "solo" 19 excarcelaciones tras 48 horas de la aprobación de la amnistía

Autoridades ucranianas atribuyen a un acto terrorista las dos explosiones en Leópolis

Autoridades ucranianas atribuyen a un acto terrorista las dos explosiones en Leópolis

¿Por qué la fiebre de los ejercicios de fuerza? Mantener la masa muscular ayuda al cerebro a envejecer mejor

¿Por qué la fiebre de los ejercicios de fuerza? Mantener la masa muscular ayuda al cerebro a envejecer mejor