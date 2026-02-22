Audiencias TV ayer: 'El 47' triunfa en su estreno en abierto, 'Atrapa un millón' se recupera y 'Got Talent' sigue bajando

La 1 echó a andar anoche 'El 47', la exitosa película española ganadora de 5 premios Goya, con gran éxito al reunir al 14,8% y 1.457.000 espectadores en su estreno en televisión. De esta manera, la pública encadena dos sábados liderando el prime time gracias al 'Benidorm Fest' y su última apuesta cinematográfica.

Por su parte, 'Atrapa un millón' se recuperó del mínimo marcado la semana pasada y volvió a la senda del doble dígito. El concurso de Manel Fuentes sube hasta el 10,5% y 1.017.000 seguidores en su quinta entrega.

Noticias relacionadas

Quien no puede frenar su caída es 'Got Talent', que anota nuevo mínimo en su nueva gala de audiciones hasta cosechar un preocupante 8,6% y 717.000 televidentes. Por último, 'laSexta Xplica' aprovecha la visita de Miguel Ángel Revilla y el juez Castro para superar con un 7,7% al cine de Cuatro, que se queda en un buen 7%.