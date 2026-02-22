Sábado 21 de febrero 2026
Audiencias TV ayer: 'El 47' triunfa en su estreno en abierto, 'Atrapa un millón' se recupera y 'Got Talent' sigue bajando
'laSexta Xplica' aprovecha la visita de Miguel Ángel Revilla y el juez Castro para lograr un 7,7%
La 1 echó a andar anoche 'El 47', la exitosa película española ganadora de 5 premios Goya, con gran éxito al reunir al 14,8% y 1.457.000 espectadores en su estreno en televisión. De esta manera, la pública encadena dos sábados liderando el prime time gracias al 'Benidorm Fest' y su última apuesta cinematográfica.
Por su parte, 'Atrapa un millón' se recuperó del mínimo marcado la semana pasada y volvió a la senda del doble dígito. El concurso de Manel Fuentes sube hasta el 10,5% y 1.017.000 seguidores en su quinta entrega.
Quien no puede frenar su caída es 'Got Talent', que anota nuevo mínimo en su nueva gala de audiciones hasta cosechar un preocupante 8,6% y 717.000 televidentes. Por último, 'laSexta Xplica' aprovecha la visita de Miguel Ángel Revilla y el juez Castro para superar con un 7,7% al cine de Cuatro, que se queda en un buen 7%.
