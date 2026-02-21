Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sarah Santaolalla no se muerde la lengua y responde a los ataques de Rubiales: "Yo no estoy condenada"

La polémica entre el expresidente de la RFEF y la tertuliana de televisión se ha disparado tras los mensajes cruzados en redes.

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

El exdirigente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha vuelto a generar controversia al referirse a la analista y tertuliana Sarah Santaolalla como “muy agresiva”, “muy violenta” y “muy vehemente” en un vídeo que circula en redes sociales. Su comentario fue compartido por la propia Santaolalla, que no dudó en responder con dureza.

Desde su perfil en X, la periodista no se quedó callada y lanzó una réplica directa a Rubiales, acusándole de desviar la atención de sus propios problemas: “Otro que pretende ganar pasta a costa de hablar de mí. Agresivo y violento fuiste tú cuando agrediste sexualmente a una jugadora. Deja de hablar de mis formas y preocúpate de las tuyas”.

La respuesta fue aún más contundente cuando Santaolalla zanjó su mensaje con una frase que no ha pasado desapercibida en redes: "Yo no estoy condenada por agresión sexual, tú sí. Tápate un poco, Rubiales".

Además de su cruce con Rubiales, la tertuliana ha denunciado en la misma red social que existe una campaña organizada en su contra, con “canciones, discursos, información fake, tweets, programas, etc.” y ha asegurado que “hasta el más tonto se apunta a la campaña organizada y financiada de señalamiento”.

Este episodio es solo el último de varios focos de tensión que ha vivido Santaolalla en los últimos meses, donde incluso 'El Hormiguero' se vio envuelto por un comentario de Rosa Belmonte hacia la colaboradora televisiva.

