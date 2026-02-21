Viernes 20 de febrero 2026
Audiencias TV Ayer: 'El Desafío' lidera a la baja, 'Trivial Pursuit' mejora y 'El precio justo' anota récord en la mañana
'De viernes' no mejora con Laura Matamoros, pero cosecha un buen 10,8%
'El Desafío' volvió a proclamarse líder de la noche del viernes ayer con su séptimo programa. El show de Roberto Leal, eso sí, marca nuevo mínimo y anota un 12,7% y 1.151.000 espectadores.
Por su parte, 'De viernes' tampoco consigue su mejor noche a pesar de contar en plató con Laura Matamoros en medio de la guerra mediática en el clan Flores que la enfrenta con su primo Carlo Costanzia. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta reúne al 10,8% y 866.000 seguidores.
En La 1, 'Trivial Pursuit' mejora ligeramente en su primera entrega al marcar un 8,5% y 959.000 fieles. El global de las cinco emisiones promedia un 7,5%, lejos aún de sus rivales.
Por último, 'El precio justo' marca máximo histórico en la mañana de Telecinco y logra un 10,1% y 694.000 televidentes, confirmando su paulatino progreso en la franja.
*En elaboración.
