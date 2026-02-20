Labrador, investigado por cuatro agresiones y posesión ilícita de armas en Valencia tras su paso por varios realities

Aunque hace años de su participación en formatos como 'Gandía Shore' o 'Supervivientes', José Labrador volvió recientemente a la actualidad tras su participación en 'La casa de los gemelos 2', donde terminó siendo expulsado de forma disciplinaria tras una agresión a un compañero drag. Ahora, después de esta polémica, Labrador ha visitado el juzgado como investigado, según desvela Las Provincias.

El citado medio confirma que el participante de realities ha comparecido esta semana ante un juzgado de instrucción de Valencia por cuatro presuntas agresiones que se habrían llevado a cabo durante el verano de 2025, así como lesiones y tenencia ilícita de armas.

La investigación, iniciada por agentes de la Policía Nacional, se abrió tras varias denuncias por ataques con un patrón similar en la zona de la Marina Real y la playa de la Malvarosa, en la capital valenciana. Las víctimas, de origen tunecino, argelino, rumano y francés, aseguraron haber sido rociadas con gas pimienta en los ojos y la nariz durante la noche por un grupo de hombres vestidos de negro, identificando a José Labrador como la persona líder del grupo.

Uno de los episodios tuvo lugar en la Noche de San Juan de 2025, cuando un joven cayó al suelo tras ser rociado con spray y sufrió lesiones en una muñeca, mientras que la última agresión denunciada se produjo el 16 de julio, en un intervalo de unos 20 días. Según la denuncia, el afectado se encontraba junto a su bicicleta cuando fue abordado por varios varones y rociado sin motivo aparente. Las víctimas tuvieron que recibir atención médica y cuentan con partes de lesiones.

En el momento de su detención, el investigado portaba una defensa extensible automática, considerada como arma prohibida, y varios botes de spray pimienta, lo que ha motivado la imputación por tenencia ilícita de armas. Labrador ha negado ante el juez las acusaciones y sostiene que fue señalado por su notoriedad pública y por encontrarse en la zona cuando ocurrieron los hechos.

El juzgado llegó a citarle en varias ocasiones sin éxito y estuvo cerca de ordenar su búsqueda el pasado diciembre, cuando participaba en ‘La Casa de los Gemelos 2’. Su nombre vuelve así a situarse en el foco mediático, esta vez por una causa judicial que continúa en fase de instrucción.