La inesperada confesión de David Carrillo a Jordi Cruz años después de ‘Club Disney’: “Me enamoré de ti”

David Carrillo y Jordi Cruz coincidieron hace años al frente de ‘Club Disney’, el espacio infantil que se emitió primero en TVE, después en Telecinco y más tarde regresó a TVE. Ambos formaron parte de una etapa muy recordada del programa, en la que compartieron plató en pleno crecimiento personal y profesional.

Esta semana, Carrillo ha desvelado en el canal de streaming Livo, durante el morning show 'Un día más en el mundo', que Jordi fue su primer amor platónico. En pleno directo y con Cruz presente, explicó: “¿Puedo soltar mi primer amor platónico, Jordi? Mi primer amor platónico fuiste tú. Yo me sentía mariquitusi, no lo podía contar, porque ya le conocía y la convivencia con él hizo quererle más. Era imposible, yo era un niño total, pero me enamoré y le escribía hasta cartas de amor. Eso es una realidad”.

El comentario sorprendió al propio Jordi, que reaccionó con visible vergüenza y respondió reflexionando sobre aquella etapa compartida: “Yo creo que de lo que tú, entre comillas, ‘te enamoraste’ es porque veías a un chaval que estaba viviendo la vida con total libertad. Con todo tu interior, con todas tus ganas de crecer. De eso te enamoras”.

Ambos presentadores compartieron pantalla en una de las épocas más populares del formato infantil, convirtiéndose en rostros reconocibles para toda una generación. La confesión, realizada años después de aquella etapa televisiva, ha servido para recordar la complicidad que mostraban en pantalla durante su paso por ‘Club Disney’.