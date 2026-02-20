Continuidad asegurada
Iker Jiménez confirma que ‘Horizonte’ seguirá en el access de Cuatro y deja en el aire el futuro de ‘First Dates’
El presentador anuncia que la tira diaria del programa se prolonga tras cumplir su primer mes en la franja previa al prime time.
Lo que comenzó como un ajuste puntual en la parrilla de Cuatro apunta a convertirse en una decisión estable. ‘Horizonte’ continuará emitiéndose a diario en el access prime time, tal y como anunció este jueves Iker Jiménez en pleno programa.
El periodista aprovechó el cierre de la emisión para compartir la noticia con los espectadores y agradecer el respaldo recibido durante estas semanas: “Los datos han sido maravillosos tanto en audiencia como en influencia”, aseguró, antes de confirmar que la cadena le ha comunicado que la versión diaria del formato se prolonga. No concretó plazos, pero dejó claro que no se trata ya de una prueba limitada a febrero.
La ampliación de ‘Horizonte’ llegó tras el buen rendimiento del espacio durante el último año. El movimiento implicó desplazar 'First Dates' al access de Telecinco, donde el programa de Carlos Sobera se emite ahora de lunes a miércoles. Los jueves y viernes, esa franja queda reservada para ‘GH Dúo’ y ‘De viernes’.
Con esta prolongación, Cuatro refuerza su apuesta por el análisis y la actualidad en una banda clave de la noche, mientras Telecinco mantiene su reorganización para fortalecer su arranque de prime time.
- Tres acusados de fabricar facturas falsas para González Amador niegan el delito y alegan que todo es nulo por la condena al Fiscal General
- La jueza del caso Plus Ultra ve incompatible que la abogada del Estado que defendió a la SEPI sea ahora letrada de un investigado
- Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
- Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
- MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
- Los empleados deberán asistir a su puesto de trabajo aunque lleven dos meses sin recibir el sueldo
- Las personas mayores de 60 años podrán recibir la pensión de orfandad
- La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas