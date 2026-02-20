Gran confesión
Elena Furiase se sincera en 'El Hormiguero' sobre el lado más duro de su profesión: “Se acaba el rodaje y no tienes nada más, es una putada”
La actriz visitó a Pablo Motos para presentar ‘La boda’, su primer gran papel protagonista en cine tras una larga carrera en televisión.
Elena Furiase ha protagonizado grandes series como 'El internado', 'Amar es para siempre' o, más recientemente, 'Los protegidos: Un nuevo poder', pero su reciente visita a 'El hormiguero' está relacionado con su primer gran papel en la gran pantalla: es la protagonista de 'La boda', que se estrena en cines esta misma noche.
Y aunque la actriz acudió al formato de Antena 3 para hablar de la película dirigida por Pedro Cenjor, ‘La boda’, que cuenta la historia de Felisa y Sebastián, dos jóvenes de un pueblo que deciden casarse por necesidad económica, finalmente la intérprete habló también de sus miedos y de la inestabilidad que conlleva su profesión.
Furiase se confesó con Motos: “En el momento que empiezo a rodar y estoy en el ecuador, si no tengo nada más, es una putada. Ves que se acaba el rodaje y no tienes nada más. Empieza el vacío”.
La hija de Lolita explicó que no todos los proyectos ofrecen la misma estabilidad económica y que esa irregularidad forma parte del oficio: “Hay trabajos que te dan un colchón para uno o dos meses y otros en los que vas más justa. Todos tenemos que comer”. Pese a ello, aseguró que sigue apostando por la interpretación como su camino profesional.
- Tres acusados de fabricar facturas falsas para González Amador niegan el delito y alegan que todo es nulo por la condena al Fiscal General
- La jueza del caso Plus Ultra ve incompatible que la abogada del Estado que defendió a la SEPI sea ahora letrada de un investigado
- Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
- Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
- MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
- Los empleados deberán asistir a su puesto de trabajo aunque lleven dos meses sin recibir el sueldo
- Las personas mayores de 60 años podrán recibir la pensión de orfandad
- La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas