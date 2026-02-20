Cristina Piaget, expulsada de ‘GH Dúo’ en plena recta final pese al alegato de Jorge Javier: “Eres el personaje revelación”

Telecinco emitió este jueves una nueva gala de 'GH Dúo', y terminó eliminando a una de las concursantes más polémicas de la edición: Cristina Piaget. La modelo perdía en la nominación contra Anita Williams, y terminaba saliendo de la casa de Tres Cantos después de que la participante de 'La isla de las tentaciones' recibiera más apoyo en las votaciones.

Todo empezó desépsu de que se salvaran otros nominados como Sandra, Carlos Lozano y Gloria, dejando la expulsión en manos de Piaget y Anita. Los porcentajes ciegos marcaban un 58,7% frente a un 41,3%. Finalmente, el presentador comunicó: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Cristina Piaget”. El gesto de la modelo evidenció la decepción inicial, mientras Anita asimilaba el respaldo del público.

Antes de despedirla, Jorge Javier quiso dedicarle unas palabras: “Me parece injustísima tu eliminación de ‘GH Dúo’, eres el personaje revelación de la edición. Te merecías, como mínimo, llegar a la final”. El presentador reivindicó además la presencia de perfiles con trayectoria: “Ella es un personaje de ayer y me gusta que gente de nuestra edad entre en programas y conquiste a la audiencia. Hemos vivido, tenemos una historia detrás y nos gusta compartirla”.

La gala también inauguró la recta final del concurso: el próximo domingo habrá salvación y el martes se celebrará un especial expulsión. Mientras tanto, la nueva lista de nominados queda formada por Carlos Lozano, Anita Williams, Juanpi y Manuel Rodríguez.