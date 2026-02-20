Jueves 19 febrero
Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma su segunda mejor cuota mientras 'Perdiendo el juicio' se impone en su franja
Antena 3 domina el access, con buenos datos también para Cuatro gracias a ‘Horizonte’.
La visita de Elena Furiase a 'El hormiguero' volvió a situar al espacio de Antena 3 como la referencia absoluta del access prime time. El programa presentado por Pablo Motos lideró con un 14,7% de cuota de pantalla y una media de 1.857.000 espectadores, consolidándose como la opción más vista de su franja. A continuación, la cadena mantuvo el buen tono de la noche con 'Perdiendo el juicio', que alcanzó un 11,7% y reunió a 947.000 espectadores en el prime time, liderando en coincidencia con el resto de apuestas.
En La 1, 'La revuelta' se mantuvo en cifras sólidas al firmar un 11,7% de share y congregar a 1.423.000 espectadores en el access. Ya en prime time, la apuesta cinematográfica de la cadena pública con la película 'Mala persona' se quedó en un 9,8% de cuota y una media de 625.000 seguidores, situándose por debajo de las principales ofertas de Antena 3 y Telecinco.
Precisamente en Telecinco, 'GH Dúo' vivió una de sus mejores noches de la temporada al subir hasta un 14,1% de share, lo que supone su segunda mejor cuota, con 813.000 espectadores de media. En el apartado de canales secundarios, Cuatro destacó gracias a 'Horizonte', que alcanzó un notable 8,9% y 640.000 espectadores, mientras que en laSexta el cine de 'Safe' se movió en registros más discretos, con un 4,8% de cuota y 349.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.423.000 (11,7%)
Somos cine “Mala persona”: 625.000 (9,8%)
Antena 3
El hormiguero: 1.857.000 (14,7%)
Perdiendo el juicio: 947.000 (11,7%)
Telecinco
GH Dúo: 862.000 (6,9%)
GH Dúo: 813.000 (14,1%)
laSexta
El intermedio: 857.000 (6,8%)
El taquillazo “Safe”: 349.000 (4,8%)
Cuatro
First dates: 650.000 (5,3%)
Horizonte. Avance: 1.054.000 (8,4%)
Horizonte: 640.000 (8,9%)
La 2
Cifras y letras: 618.000 (4,9%)
Cifras y letras: 781.000 (6%)
El cine de La 2 “Una femmina, código de silencio”: 278.000 (2,7%)
LATE NIGHT
La 1
Somos cine “El inconveniente”: 221.000 (8,5%)
Antena 3
Perdiendo el juicio: 296.000 (6,6%)
Allí abajo: 104.000 (4,3%)
laSexta
Cine “Error médico”: 72.000 (2,7%)
Cuatro
Callejeros: 202.000 (6,8%)
El desmarque. Madrugada: 97.000 (5,4%)
La 2
Documentos TV: 33.000 (0,7%)
Cine “La huida (Deadfall)”: 33.000 (1,3%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 812.000 (9,9%)
Valle Salvaje: 846.000 (11,3%)
La promesa: 989.000 (12,3%)
Malas lenguas: 1.101.000 (12,2%)
Aquí la Tierra: 1.494.000 (14,4%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.224.000 (14,3%)
Y ahora, Sonsoles: 784.000 (9,9%)
Pasapalabra: 1.954.000 (19,3%)
Telecinco
El tiempo justo: 720.000 (9%)
El diario de Jorge: 686.000 (8,6%)
¡Allá tú!: 824.000 (8,3%)
laSexta
Zapeando: 541.000 (6,4%)
Más vale tarde: 492.000 (6,3%)
laSexta clave: 545.000 (4,6%)
Cuatro
Todo es mentira: 603.000 (7,4%)
Lo sabe, no lo sabe: 436.000 (5,4%)
La 2
Saber y ganar: 548.000 (6%)
Grandes documentales: 316.000 (4%)
Malas lenguas: 572.000 (7,3%)
Sukha: 212.000 (2,3%)
La gran aventura en tren de Nick Knowles: 188.000 (1,7%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 363.000 (17,3%)
Mañaneros 360: 490.000 (14,8%)
Mañaneros 360: 947.000 (11,5%)
Antena 3
Espejo público: 342.000 (12,5%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 896.000 (17%)
La ruleta de la suerte: 1.599.000 (21,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 165.000 (8,6%)
El programa de AR: 298.000 (12,2%)
Vamos a ver: 409.000 (10,4%)
El precio justo: 671.000 (9,2%)
laSexta
Aruser@s: 302.000 (13,2%)
Al rojo vivo: 318.000 (8,1%)
Cuatro
¡Toma salami!: 9.000 (0,6%)
Alerta cobra: 27.000 (1,4%)
Alerta cobra: 47.000 (2%)
En boca de todos: 270.000 (8%)
La 2
Garajonay, el bosque primigenio de Europa: 25.000 (1,3%)
Un país en bicicleta, diario de una ciclista: 29.000 (1,3%)
Aquí hay trabajo: 24.000 (1,1%)
La aventura del saber: 34.000 (1,4%)
Baserri gourmet. Molino de Urdaniz: 49.000 (1,9%)
El chef errante: 66.000 (2,3%)
El western de La 2 “Sartana en el valle del oro”: 114.000 (3,4%)
El cazador: 228.000 (2,5%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.193.000 (23,5%)
Telediario 1: 1.412.000 (15,2%)
laSexta Noticias 14h: 818.000 (9,8%)
Informativos Telecinco 15h: 899.000 (9,6%)
Noticias Cuatro 1: 534.000 (7,3%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.392.000 (19,6%)
Telediario 2: 1.716.000 (14,2%)
Informativos Telecinco 21h: 916.000 (7,6%)
laSexta Noticias 20h: 681.000 (7,1%)
Noticias Cuatro 2: 461.000 (4,8%)
Matinal
Telediario matinal: 156.000 (18,1%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 166.000 (12,6%)
El Matinal (Telecinco): 115.000 (8,7%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (12,4%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,4%), Cuatro (6,4%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (13,3%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,2%).
