De tronista de 'MYHYV' a concursante de 'Pasapalabra': así es Adrián, el nuevo participante que elimina a Francisco

La tarde de este miércoles, 18 de febrero, dejó un relevo inesperado en 'Pasapalabra'. Después de que Francisco José García Vidal concursara durante seis tardes, fue eliminado del concurso en La silla azul frente a Adrián Soler, un nuevo aspirante que debutó con solvencia en el duelo decisivo para conseguir un puesto en el programa. Pero los actuales espectadores del concurso de Antena 3 que fueran fans de los realities de Telecinco en el pasado habrán podido sentir un "deja vú" al ver a Adrián en pantalla.

Hace una década el chico fue pretendiente de Samira y posteriormente tronista de verano de 'Mujeres y hombres y viceversa', una etapa que le dio gran popularidad. Además, no fue su único paso por el canal de Mediaset, pues también ejerció como defensor de Javier Tudela en 'GH VIP' y llegó a acudir a 'Sálvame' para apoyarlo públicamente.

Volviendo a su actual paso por 'Pasapalabra', Adrián completó la primera prueba sin cometer errores, mientras que su contrincante Francisco falló por primera vez en la séptima ronda y volvió a equivocarse en la novena pregunta, quedando así eliminado con un premio acumulado de 3.600 euros. Ya integrado en el equipo azul, el nuevo concursante se permitió bromear sobre su victoria: "Ya he cumplido, ya no voy a dormir en el sofá". También tuvo palabras de ánimo para su rival: "A veces se gana y otras veces se aprende. No ha perdido, le animo a que siga porque tiene un nivelazo".

El debut de Adrián en El rosco estuvo marcado por la emoción. Antes de comenzar, explicó el verdadero motivo por el que se había presentado al concurso: "Estoy aquí por mi padre, que el año pasado falleció. Le prometí que le iba a dedicar un rosco y aquí estoy". Unas palabras que llevaron a Roberto Leal a anunciar que la prueba se disputaría en memoria de su padre. En su primer rosco, el catalán logró 18 aciertos y cometió cinco errores, por lo que fue superado por Alejandro, que cerró con 21 aciertos y un solo fallo. Esto obligará a Adrián a volver a pasar por La silla azul en el próximo programa.

Noticias relacionadas

Gracias a su paso por el concurso de Atresmedia, los fans de Adrián han podido saber un poco más sobre su vida actual: no solo desveló que actualmente ejerce como controlador aéreo, sino que el nuevo aspirante quiso dedicar su participación a su mujer, con la que espera su primera hija: "La quiero con locura, va a ser una madraza", declaró, desvelando que la pequeña se llamará Marta.