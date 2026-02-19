'Top Chef: Dulces y famosos' debe elegir y expulsa a uno de los actores de 'La que se avecina' en su segunda gala

La 1 emitió este miércoles, 18 de febrero, la segunda gala de 'Top Chef: Dulces y famosos', llevando a los concursantes al límite desde su primera prueba. La noche arrancó con un homenaje a la cocina tradicional, con la elaboración de pestiños bajo la atenta mirada de tres señoras de pueblo. Entre los mejores se encontraban los de Belén Esteban, Alejandro Vergara, Tote Fernández, Roi Méndez, Samantha Ballentines o Luis Merlo. En cambio, no tan bien valorados fueron los de Ivana Rodríguez, Eva Isanta, Desi Vila o Mariano Peña.

La prueba por equipos no hizo más que aumentar la tensión. El reto de las crepes de colores, condicionado por un reloj de arena, sacó lo peor de la convivencia: nervios, reproches cruzados y sensación de bloqueo en varias cocinas. Mientras algunos grupos lograron organizarse y convencer al jurado, como Belén, Natalia y Roi, otros se desmoronaron en pleno cocinado, acumulando fallos que les empujaron directamente a la siguiente fase. A esta terminaron enviando a Luis, Eva, Mariano, Alejandro, Samantha y Desirée.

La noche dio un giro definitivo en la prueba de salvación, donde los concursantes tuvieron que reproducir un postre misterioso y hacerlo prácticamente a ciegas. El desafío, ya de por sí complejo, derivó en uno de los momentos más tensos del programa, con Eva Isanta y Luis Merlo enfrentándose entre sí. El actor llegó a decir, en tono de broma: "Es la primera vez que Eva Isanta me ha caído profundamente mal".

Superado ese trance, la prueba de eliminación se centró en unas delicadas galletas que terminaron siendo decisivas. Tras la cata final, el jurado tomó dos decisiones clave: nombró a Desirée Vila pastelera top de la semana y anunció, ya al cierre de la gala, que la persona que abandonaba definitivamente las cocinas de 'Top Chef' era Eva Isanta, quien asumió la expulsión con deportividad y calificó la decisión como “justa”.