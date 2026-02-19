Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Himno y sátira

Santiago Segura ficha a Taburete para la banda sonora de 'Torrente' con una polémica letra: "Con paguitas y pensiones se ganan las elecciones"

Willy Bárcenas y Antón Carreño ponen música a ‘Torrente Presidente’, la nueva entrega de la saga que llega a los cines el 13 de marzo.

Taburete y Santiago Segura

Taburete y Santiago Segura / Instagram

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Santiago Segura ha sorprendido al unir fuerzas con Taburete para la canción oficial de 'Torrente Presidente', la nueva película del universo 'Torrente' que se estrenará el 13 de marzo. El tema, que verá la luz en plataformas el 20 de febrero, ya ha generado revuelo por parte de su letra.

El grupo formado por Willy Bárcenas y Antón Carreño comenzó calentando motores en redes sociales con un vídeo irónico: “A Taburete nos han llamado: fachas, pijos, derechitas, mala música y peor gusto. Y ahora llega nuestra peor colaboración. Quedáis avisados”. Poco después publicaron un segundo clip junto al propio Segura en el estudio, donde bromeaban sobre el tono del tema y su estreno.

En el avance, los artistas entonan parte del estribillo: “Señor Torrente, es usted mi presidente, con paguitas y pensiones se ganan las elecciones”. La secuencia continúa con otra frase que no ha pasado desapercibida: “Es putero, machirulo, facha y drogodependiente”, en línea con el tono satírico que caracteriza a la saga cinematográfica.

Segura, que aparece en los vídeos promocionales, juega con la sorpresa ante la letra y acuerda lanzar el sencillo como adelanto antes de la llegada de la película a las salas. La canción completa estará disponible en streaming desde el 20 de febrero, mientras que ‘Torrente Presidente’ llegará a los cines el 13 de marzo con esta nueva banda sonora como carta de presentación.

