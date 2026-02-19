Exclusiva YOTELE
Ricardo Gómez ficha a Patrick Criado para 'Una familia', su debut cinematográfico como director
El joven actor prepara su primera película tras la cámara, cuyo estreno está previsto para 2027.
Ricardo Gómez ha sido reconocido en muchos papeles que ha interpretado. Desde 'Cuéntame cómo pasó' hasta 'La ruta', pasando por '1898. Los últimos de Filipinas', ahora suma una nueva aventura audiovisual: se estrena como director de un largometraje con 'Una familia'. Y para ello ha fichado a Patrick Criado en uno de los papeles principales del film, que tiene previsto su estreno en 2027, según ha podido saber YOTELE en exclusiva.
‘Una familia’ narrará tres historias separadas en el tiempo pero unidas por la sangre. Un niño actor que vive entre la realidad y la ficción, un preso que disfruta de un permiso de salida y una mujer atrapada en el bautizo de su hijo. Tres momentos clave en la vida de una misma familia atravesados por una pregunta común: quiénes son y quiénes quieren ser. La identidad y una decisión determinante vertebrarán el relato.
Ricardo Gómez cuenta con más de dos décadas de trayectoria como intérprete. Debutó con solo siete años en la mítica serie histórica de RTVE, donde dio vida a su protagonista durante 19 temporadas. Tras cerrar esa etapa, consolidó su carrera adulta en teatro con montajes como ‘La cocina’, ‘La Orestiada’ o ‘El hombre almohada’, y en televisión con series como ‘Vivir sin permiso’ y ‘La Ruta’. En cine ha trabajado en títulos como ‘1898. Los últimos de Filipinas’, que le valió una nominación al Goya como actor revelación, y ‘El sustituto’, por la que fue nominado a los Premios Feroz.
Como director, Gómez ya había dado pasos previos en el formato corto con ‘Gracias por venir’ y ‘Cariño’, este último codirigido junto a Miki Esparbé y finalista en el Notodofilmfest. Ahora da el salto al largo con un proyecto que combinará drama íntimo y reflexión generacional. Con ‘Una familia’, Gómez inicia una nueva etapa profesional apostando por la dirección, rodeado de un reparto que arranca con el fichaje de Patrick Criado como uno de sus pilares interpretativos.
