Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Príncipe AndrésOriol CardonaBarcelonaViento CatalunyaViviendaBorrasca PedroGonzález AmadorGerard PiquéAndreu BuenafuenteLaLigaPremio MinotauroNombres borrascasFraude pescado
instagramlinkedin

Respuesta a Diego Matamoros

Mar Flores rompe su silencio y toma partido en la guerra familiar con un comunicado en favor de su hijo Carlo

La modelo se pronuncia tras el enfrentamiento entre su hijo y sus sobrinos Laura y Diego Matamoros: “Esta situación no está siendo fácil ni justa”, asegura en un mensaje buscando “cordura y respeto”.

Mar Flores y Carlo Costanzia

Mar Flores y Carlo Costanzia

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después de días de tensión entre dos de los apellidos más mediáticos del papel cuché, Mar Flores ha decidido salir de su silencio con un comunicado sorprendente para posicionarse claramente en defensa de su hijo Carlo Costanzia ante las acusaciones de sus primos, Laura y Diego Matamoros.

La polémica arrancó hace semanas cuando Laura, colaboradora de televisión, afirmó haberse distanciado de Carlo tras quejarse de que él no quería que se hablase de su vida privada en los medios. Ese desencuentro escaló hasta el punto de que Carlo emitió su propio comunicado anunciando acciones legales contra quienes han difundido “acusaciones graves” sobre él.

Ante el ruido mediático, Mar Flores ha querido aclarar que la situación familiar “no está siendo fácil ni, en su opinión, del todo justa”, defendiendo tanto a su hijo como a su sobrina y pidiendo que estos conflictos se aborden con intimidad y respeto. En su escrito, también ha advertido de que “las palabras pesan y tienen consecuencias” y ha reclamado cordura dentro de la familia.

La decisión de pronunciarse llega después de que su hijo Carlo anunciase medidas legales por el uso del número de atención contra la violencia de género en el contexto de estas acusaciones, y cuando otros miembros del clan Matamoros, como Diego, han cargado duramente contra él.

Noticias relacionadas

Con este comunicado, Mar Flores busca “proteger la paz y la tranquilidad de toda mi familia”, un mensaje con el que intenta poner fin a un episodio que ha dominado titulares y debates en programas del corazón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
  2. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  3. Tres acusados de fabricar facturas falsas para González Amador niegan el delito y alegan que todo es nulo por la condena al Fiscal General
  4. MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
  5. Las personas mayores de 60 años podrán recibir la pensión de orfandad
  6. La jueza del caso Plus Ultra ve incompatible que la abogada del Estado que defendió a la SEPI sea ahora letrada de un investigado
  7. Los empleados deberán asistir a su puesto de trabajo aunque lleven dos meses sin recibir el sueldo
  8. El antiguo peaje de la Roca se convertirá en un área de servicio con cargadores ultrarrápidos en la AP-7

Detenida en La Ràpita (Tarragona) una administradora por estafar unos 40.000 euros a comunidades de vecinos

Detenida en La Ràpita (Tarragona) una administradora por estafar unos 40.000 euros a comunidades de vecinos

La Guardia Civil busca el arma del crimen en el piso del asesino de Xilxes

Santiago Segura ficha a Taburete para la banda sonora de 'Torrente' con una polémica letra: "Con paguitas y pensiones se ganan las elecciones"

Santiago Segura ficha a Taburete para la banda sonora de 'Torrente' con una polémica letra: "Con paguitas y pensiones se ganan las elecciones"

La Sagrada Família invita 'urbi et orbi' a contemplar la colocación de la cima de su torre principal

La Sagrada Família invita 'urbi et orbi' a contemplar la colocación de la cima de su torre principal

Consultas, cirugías, pruebas... las comunidades advierten: será "complicado" recuperar la actividad perdida por la huelga de médicos

Consultas, cirugías, pruebas... las comunidades advierten: será "complicado" recuperar la actividad perdida por la huelga de médicos

Quirós y Parlón se conjuran para llevar a cabo un "plan de choque" en seguridad en L'Hospitalet tras una subida de los delitos del 10,1%

Quirós y Parlón se conjuran para llevar a cabo un "plan de choque" en seguridad en L'Hospitalet tras una subida de los delitos del 10,1%

Tráiler del documental 'Pombo' temporada 5

Tráiler del documental 'Pombo' temporada 5

Este radar en Catalunya ha multado a casi 12.000 conductores en solo 16 meses

Este radar en Catalunya ha multado a casi 12.000 conductores en solo 16 meses