Junqueras se pronuncia sobre el acto y la propuesta de Gabriel Rufián: "La izquierda española decidirá cómo se presenta"

Este jueves Oriol Junqueras se sentó en el plató de 'El Programa de Ana Rosa' para comentar la actualidad política, con especial foco en la controvertida propuesta de Gabriel Rufián para unificar a las fuerzas de la izquierda de cara a las próximas elecciones generales.

Rufián había instado a las izquierdas a ser “ordenadas y generosas” y a coordinar candidaturas para evitar dispersarse en cada provincia, con el objetivo de frenar al avance de Vox. Desde el programa, Junqueras reconoció que esa idea de construir grandes alianzas no es nueva para él y que lleva tiempo defendiendo la necesidad de entendimientos amplios entre distintas fuerzas sociales y políticas.

En varias declaraciones, Junqueras recalcó que “llevo años explicando que hay que encontrar grandes alianzas y grandes entendimientos”, no solo entre partidos, sino también entre agentes económicos, sociales, cívicos y culturales, apuntando a una cooperación más allá de los habituales acuerdos electorales.

El líder republicano también aprovechó para subrayar que defenderá la independencia de Cataluña y, además, que desea que a España “le vaya bien”, una frase que utilizó para enfatizar que su visión incluye “que a países vecinos como Francia, Portugal o Italia también les vaya mejor”, planteándolo como un enfoque de cooperación más amplio.

Noticias relacionadas

Aunque Junqueras respaldó el espíritu de la propuesta de Rufián, no especificó si su partido se unirá formalmente al bloque que se perfila, insistiendo en que cada fuerza debe decidir por sí misma cómo se presenta en las próximas elecciones y que desde ERC animan a esa reflexión interna de las formaciones.