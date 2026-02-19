Un extraño sonido se cuela en 'Mañaneros' y deja a Adela González sin palabras en medio de una entrevista: "No sé qué ha sido"

Esta mañana, TVE vivió uno de esos momentos televisivos que se recuerdan por lo surrealista. Durante la emisión de 'Mañaneros 360', su presentadora Adela González protagonizó un auténtico “tierra trágame” tras un garrafal fallo técnico que interrumpió una conexión en directo con un testimonio sensible.

El programa hablaba con Vicente, hermano de una mujer y su hija asesinadas en Xilxes (Castellón), quien relataba momentos dramáticos de los hechos, incluyendo cómo la expareja de su hermana actuó tras el crimen. Justo en ese instante, un extraño sonido —similar a un derrape y cristal rompiéndose— se coló en emisión, generando desconcierto en plató y entre los espectadores.

Visiblemente sorprendid­a, González trató de salir airosa del impasse y, sin querer cortar el relato de Vicente, soltó: “No sé qué ha sido ese sonido, pero lo vamos a dejar ahí”, antes de continuar con la entrevista. La frase ya está corriendo como uno de esos momentos incómodos que solo pueden ocurrir en directo.

Tras finalizar la conexión, desde la propia cadena confirmaron que el ruido no tenía nada que ver con la entrevista y correspondía a otra pieza informativa sobre un robo con alunizaje que se emitió accidentalmente en ese preciso instante.