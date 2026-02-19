Diego Matamoros estalla contra Carlo Costanzia y señala a Mar Flores: “Le he recomendado denunciar y que estuviese durmiendo en un calabozo”

El conflicto entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia suma un nuevo capítulo. Tras las declaraciones de la colaboradora en ‘Espejo público’, ahora ha sido Diego Matamoros quien ha intervenido públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje contundente.

En un vídeo difundido este miércoles en sus redes sociales, Diego asegura que no ha podido dormir desde que conoció lo ocurrido. Según su versión, después de que Laura hiciera unos comentarios en televisión sobre la vida de su primo, Carlo “se presenta de forma amenazante y agresiva en la puerta de la casa de mi hermana Laura”. El influencer revela que aconsejó a su hermana denunciar: “Le he recomendado que debería haber denunciado a Carlo y que estuviese durmiendo en un calabozo”.

Matamoros va más allá y critica lo que considera un intento de blanquear determinadas conductas: “No se pueden permitir actitudes machistas y agresivas con nadie, ni con las mujeres ni con nadie”. Además, recuerda que su primo ha delinquido y ha cumplido una pena de prisión, subrayando que ahora es padre y pareja de uno de los clanes más famosos de este país, en alusión al entorno mediático que rodea a la familia: "No se puede seguir permitiendo que una persona, por mucho blanqueo que queremos darle. Al final lo que consideras es que eres un matón del tres al cuarto.".

El mensaje también incluye un reproche directo a Mar Flores. Diego recuerda el apoyo que Laura mostró públicamente a su tía en el pasado y le pide que no minimice lo sucedido: “Lo que no puedes hacer es dejarlo como una riña de niños y que no ha pasado nada”. Y concluye con una petición clara: “Pronúnciate, denuncia las malas actitudes de tu hijo y posiciónate a favor de quien se ha posicionado a favor de ti”.