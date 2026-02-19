David Fernández rememora su paso por 'MasterChef Celebrity': "Fue el programa más triste de mi vida"

El presentador Raúl Pérez ha recibido en el programa 'A las bravas', de Cadena SER, al humorista David Fernández, donde ha repasado algunos de los momentos más destacados de su larga trayectoria. El cómico recordó que su estreno se produjo en Telecinco, con un formato titulado 'Me lo dijo Pérez': "Mi estreno en televisión fue ahí, con Juanra Bonet. Salíamos los dos con un tanga cantando ‘Barcelona, cosa bona’".

Es con Juanra Bonet precisamente con quien protagonizó una de sus mejores actuaciones en 'Tu cara me suena'. Según contó el invitado, no quiso ensayar la actuación que les había tocado juntos: "No me la voy a mirar, yo vengo aquí a putear a mi amigo Juanra".

Muy diferente fue su experiencia en MasterChef Celebrity: “Es el programa más triste de mi vida. Me echaron el primero, llegué un miércoles y me fui un domingo". Incluso tuvo que regresar tres semanas después de su expulsión para grabar la cabecera del formato pese a estar ya eliminado, teniendo que fingir que no sabía el resultado del programa.

El humorista también confesó el desconcierto tras su expulsión, cuando el jurado le preguntó quién creía que ganaría la edición: “No me sabía ni los nombres”.