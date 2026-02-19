Audiencias TV ayer | 'Top Chef: Dulces y famosos' sube en su segundo programa mientras 'Pura sangre' sigue bajando en Telecinco

La noche del miércoles 18 de febrero volvió al contundente liderazgo de 'El hormiguero', que fue lo más visto de su franja con la visita de Emiliano García-Page. El espacio de Pablo Motos firmó un sobresaliente 15,8% de cuota de pantalla y reunió a 2.025.000 espectadores. A continuación, 'El capitán en Japón' mantuvo el buen rendimiento de la cadena con un 11,9% de share y una media de 814.000 seguidores, convirtiéndose en líder de la franja.

En La 1, 'La Revuelta' se quedó en un 10,4% con la visita de Juan Dávila, congregando a 1.336.000 espectadores en el access prime time. Ya en la siguiente franja, 'Top Chef: Dulces y famosos' mostró una evolución positiva respecto a su estreno y subió más de un punto hasta un 11,4% de cuota, aunque con una audiencia media más contenida de 669.000 espectadores.

Telecinco continúa sin encontrar estabilidad en su prime time. 'Pura sangre' volvió a descender hasta un 7,9% y 586.000 espectadores, precedida por 'First Dates', que reunió a 1.044.000 personas con un 8,2% en el access.

En los canales secundarios, Cuatro logró buenos registros con 'Horizonte', que alcanzó un 6,9% y 874.000 espectadores, mientras que 'Los Gipsy Kings' se quedó en un 4,7%. Por su parte, laSexta apostó por el cine con 'Asalto en París', que firmó un 6,1% y 444.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.336.000 (10,4%)

Top Chef. Dulces y famosos: 669.000 (11,4%)

Antena 3

El hormiguero: 2.025.000 (15,8%)

El capitán en Japón: 814.000 (11,9%)

Telecinco

First dates: 1.044.000 (8,2%)

Pura Sangre: 586.000 (7,9%)

laSexta

laSexta clave: 579.000 (4,8%)

El intermedio: 904.000 (7%)

El taquillazo “Asalto en París”: 444.000 (6,1%)

Cuatro

First dates: 669.000 (5,4%)

Horizonte: 874.000 (6,9%)

Los Gipsy Kings: 329.000 (4,7%)

La 2

Cifras y letras: 536.000 (4,3%)

Cifras y letras: 790.000 (5,9%)

El comisario Montalbano: 328.000 (3,3%)

LATE NIGHT

La 1

Top Chef. Dulces y famosos: 150.000 (8,2%)

Antena 3

El capitán en América: 252.000 (9,6%)

Telecinco

GH Dúo: 289.000 (7,1%)

laSexta

Cine “Megalodón (2018)”: 95.000 (3,8%)

Cuatro

Los gipsy kings: 98.000 (3,5%)

La 2

El comisario Montalbano: 81.000 (2,1%)

Conciertos Radio 3: 25.000 (1,5%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 818.000 (9,6%)

Valle Salvaje: 822.000 (10,8%)

La promesa: 1.000.000 (12,4%)

Malas lenguas: 1.009.000 (11,1%)

Aquí la Tierra: 1.356.000 (12,9%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.275.000 (14,2%)

Y ahora, Sonsoles: 810.000 (10,1%)

Pasapalabra: 1.890.000 (18,3%)

Telecinco

El tiempo justo: 712.000 (8,6%)

El diario de Jorge: 761.000 (9,4%)

¡Allá tú!: 946.000 (9,3%)

laSexta

Zapeando: 573.000 (6,5%)

Más vale tarde: 490.000 (6,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 588.000 (6,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 451.000 (5,5%)

La 2

Saber y ganar: 587.000 (6,2%)

Grandes documentales: 314.000 (3,8%)

Malas lenguas: 511.000 (6,5%)

Sukha: 134.000 (1,5%)

La gran aventura en tren de Nick Knowles: 208.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 354.000 (17,2%)

Mañaneros 360: 572.000 (16,7%)

Mañaneros 360: 988.000 (11,8%)

Antena 3

Espejo público: 319.000 (11,4%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 897.000 (16,9%)

La ruleta de la suerte: 1.633.000 (21,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 156.000 (8,6%)

El programa de AR: 348.000 (13,8%)

Vamos a ver: 417.000 (10,7%)

El precio justo: 673.000 (9,1%)

laSexta

Aruser@s: 314.000 (13,5%)

Al rojo vivo: 294.000 (7,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (0,9%)

Alerta cobra: 10.000 (0,5%)

Alerta cobra: 36.000 (1,8%)

Alerta cobra: 62.000 (2,6%)

En boca de todos: 262.000 (7,6%)

La 2

Flash moda: 14.000 (1%)

Sonidos de la naturaleza: 15.000 (0,8%)

Página2: 8.000 (0,4%)

Aquí hay trabajo: 14.000 (0,6%)

La aventura del saber: 30.000 (1,2%)

Espacios increíbles: 39.000 (1,4%)

El chef errante: 60.000 (2,1%)

El western de La 2 “Filón de plata”: 114.000 (3,1%)

El cazador: 126.000 (2%)

El cazador: 165.000 (1,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.119.000 (21,9%)

Telediario 1: 1.391.000 (14,4%)

Informativos Telecinco 15h: 931.000 (9,6%)

laSexta Noticias 14h: 715.000 (8,3%)

Noticias Cuatro 1: 537.000 (7,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.167.000 (17,6%)

Telediario 2: 1.482.000 (12,1%)

Informativos Telecinco 21h: 950.000 (7,8%)

laSexta Noticias 20h: 678.000 (6,9%)

Noticias Cuatro 2: 529.000 (5,4%)

Matinal

Telediario matinal: 135.000 (16,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 169.000 (13,6%)

El Matinal (Telecinco): 117.000 (9,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,2%).