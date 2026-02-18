Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Dónde ver 'Trivial Pursuit' después de su estreno en RTVE?

El concurso de preguntas pasa a ocupar en solitario la noche de los viernes con una maratón de programas, mientras ‘Cifras y letras’ vuelve a La 2 sin nueva entrega

Redacción Yotele

Madrid
RTVE ha confirmado cómo va a programar ‘Trivial Pursuit’ después de su estreno de la semana pasada en La 1, donde se emitió junto al clásico ‘Cifras y letras’ en una noche especial que no terminó de encender la mecha del público. Ahora la corporación pública ha decidido apostar por otro enfoque en su parrilla.

Según la cadena, el formato presentado por Egoitz Txurruka (‘Txurru’) dejará de ir acompañado del concurso de Aitor Albizua y pasará a ocupar en solitario el prime time de los viernes en La 1. La idea es reforzar la franja con varios capítulos seguidos y ganar visibilidad propia.

Mientras tanto, ‘Cifras y letras’ regresará a La 2, pero esta semana no contará con una nueva entrega: se emitirá una reposición antes de la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, un movimiento que altera su programación habitual.

La primera emisión de ‘Trivial Pursuit’ obtuvo datos discretos en audiencia —ligeramente por debajo de la media de La 1 en su día de estreno—, por lo que RTVE espera que este nuevo formato de emisión en bloque le dé un empujón y consiga plantar cara a la competencia de Telecinco y Antena 3.

