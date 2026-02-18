Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MovistarIncendio ManlleuXilxesBorrasca PedroAyudas alquilerCaso MontoroAdamuzMarlaskaICECarlos ZanónViviendaPlanta del dineroMono Punch
instagramlinkedin

Cruzamos el charco

Telemundo tira de talento patrio y ficha a tres españoles para 'La casa de los famosos 6' entre los que se encuentra Oriana Marzoli

El reality arranca su sexta edición en Estados Unidos con Oriana Marzoli, Fabio Agostini y Zoe Bayona como apuesta española.

Oriana Marzoli, concursante de 'La casa de los famosos 6'

Oriana Marzoli, concursante de 'La casa de los famosos 6' / Telemundo

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Telemundo estrenó este martes 17 de febrero la sexta edición de ‘La casa de los famosos’ y lo hizo con una sorpresa para el público español: tres rostros conocidos de nuestros realities forman parte del casting inicial. Una apuesta clara por perfiles curtidos en la telerrealidad que ya saben lo que es convivir bajo presión y frente a las cámaras.

La primera en confirmarse fue Oriana Marzoli, habitual de formatos en España, Chile e Italia. La influencer ha pasado por ‘Supervivientes’, ‘GH VIP’, ‘La casa fuerte’ o ‘¿Volverías con tu ex?’, entre otros, y ahora suma a su currículum la versión estadounidense del popular formato, instalada en Miami. Su experiencia internacional la convierte en una de las concursantes a batir.

Junto a ella entró en la casa Fabio Agostini. El canario soñó con ser futbolista profesional y llegó a jugar en equipos vinculados al Real Madrid hasta que una lesión frenó su carrera. Tras trabajar en Londres y reinventarse en Barcelona, dio el salto a la televisión de la mano de su hermano Bruno en ‘Calle 7’ (Ecuador). Más tarde se consolidó en ‘Combate’ (Perú) y participó en otros realities en Ecuador y Chile, donde incluso se alzó con la victoria en ‘Tierra Brava’.

El trío español lo completa Zoe Bayona, conocida por su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y, especialmente, por ‘La isla de las tentaciones’, donde participó junto a Josué antes de protagonizar ‘Por siempre o jamás’. Desde entonces ha sido colaboradora habitual en debates de realities en Telecinco y ahora afronta su primera gran aventura televisiva en Estados Unidos.

Noticias relacionadas

Con este casting, Telemundo apuesta por perfiles con recorrido y carácter. La pregunta ahora es si alguno de ellos logrará seguir los pasos de otros españoles como Cristina Porta, que ganó la última edición de 'Top Chef VIP' en Estados Unidos, y traer el premio a casa en esta nueva edición de ‘La casa de los famosos’.

TEMAS

  1. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  2. Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
  3. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  4. Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
  5. El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
  6. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
  7. Mueren cinco jóvenes en Manlleu en el incendio del trastero de un edificio
  8. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet

La muerte del joven militante de extrema derecha en Lyon dinamita la unión de izquierdas: "La relación ha terminado"

La muerte del joven militante de extrema derecha en Lyon dinamita la unión de izquierdas: "La relación ha terminado"

La Comisión Europea envía una carta a España por incumplir esta normativa de las hipotecas

La Comisión Europea envía una carta a España por incumplir esta normativa de las hipotecas

Yolanda Díaz cierra filas con Marlaska tras el caso del DAO: "Ha hecho lo que se tenía que hacer"

Yolanda Díaz cierra filas con Marlaska tras el caso del DAO: "Ha hecho lo que se tenía que hacer"

Sabadell alcanza su máximo histórico de ocupaciones evitadas: "Hemos cambiado la estrategia policial"

Sabadell alcanza su máximo histórico de ocupaciones evitadas: "Hemos cambiado la estrategia policial"

La sentencia de Kitchen la redactará la jueza que investigó a Botín y Mario Conde porque el ponente inicial se jubilará durante el juicio

La sentencia de Kitchen la redactará la jueza que investigó a Botín y Mario Conde porque el ponente inicial se jubilará durante el juicio

Patricia Benítez rompe su silencio tras desaparecer de 'Aruseros' y anuncia acciones legales

Patricia Benítez rompe su silencio tras desaparecer de 'Aruseros' y anuncia acciones legales

Así es el Skimo, el deporte en el que Oriol Cardona aspira al oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Así es el Skimo, el deporte en el que Oriol Cardona aspira al oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Tarragona renovará los accesos al Anfiteatro romano con una inversión de más de 400.000 euros

Tarragona renovará los accesos al Anfiteatro romano con una inversión de más de 400.000 euros