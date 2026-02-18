Telecinco cancela definitivamente '¡Vaya fama!' y ya ha encontrado un sustituto para cubrir el hueco en la programación

Telecinco ha decidido poner fin a ‘¡Vaya fama!’ y ya tiene sustituto para su franja. El espacio concluirá sus emisiones y su hueco será ocupado por ‘El precio justo’, que ampliará su presencia en la parrilla tras el impulso de audiencia registrado en su estreno en fin de semana.

El concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina se emitirá de lunes a domingo a las 13:45 horas, su horario habitual entre semana, retrasando una hora el horario en el que se emitió la pasada semana. La decisión llega después de que el formato alcanzara el 10% de cuota de pantalla el domingo, firmando su mejor dato hasta la fecha.

Cabe destacar que, desde su estreno el espacio de corazón presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez no funcionó demasiado bien en términos de audiencia. Con el paso del tiempo, el espacio fue acortando su duración, hasta su desaparición definitiva del canal principal de Mediaset.

Noticias relacionadas

Con este movimiento, la cadena consolida su apuesta por ‘El precio justo’ como oferta diaria en la franja del mediodía, reforzando un formato clásico adaptado a su nueva etapa. La retirada de ‘¡Vaya fama!’ marca así un nuevo ajuste en la programación de Telecinco, que reordena su oferta de entretenimiento para apuntalar su rendimiento en audiencia.