Desvela medidas
Patricia Benítez rompe su silencio tras desaparecer de 'Aruseros' y anuncia acciones legales
La periodista reaparece en redes meses después de su salida del programa de laSexta y asegura que su marcha no fue decisión propia.
Su ausencia llevaba meses generando preguntas entre los seguidores de ‘Aruseros’. Desde noviembre, Patricia Benítez dejó de ocupar su puesto habitual en el magacín matinal de laSexta, conducido por Alfonso Arús, sin que el programa ofreciera explicación alguna. Ahora, ha sido la propia periodista quien ha decidido dar un paso al frente.
A través de un vídeo dividido en dos partes en Instagram, Benítez ha abordado directamente las preguntas que, según reconoce, ha recibido durante este tiempo. Con un formato irónico, simulando un interrogatorio, responde de manera clara a la cuestión principal: si su marcha fue voluntaria: “No fue mi decisión”, afirma de forma tajante.
En la misma línea, descarta que se tratara de una retirada por razones personales. Cuando se plantea si todo estaba previsto, evita profundizar: “Eso no lo puedo contestar”, señala, dejando entrever que hubo circunstancias ajenas a su control. El tono del vídeo mezcla humor y firmeza, pero el mensaje final es contundente.
La periodista confirma que el caso ya está en el ámbito legal: “Está en manos de abogados”. Además, explica que no puede ofrecer más detalles por el momento y que lo compartido es solo un adelanto. Con un “etapa cerrada” da por concluido su vínculo con ‘Aruseros’, mientras el programa continúa sin pronunciarse públicamente sobre su salida.
