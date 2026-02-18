Pablo Alborán ya no esconde su amor: confirma su relación con el modelo Juan Sesma

Pablo Alborán atraviesa uno de sus momentos más dulces. Durante su reciente visita a ‘La Revuelta’, el programa de David Broncano en RTVE, el artista dejó una confesión entre risas cuando llegó la clásica pregunta sobre su vida íntima: “Por fin vengo aquí a decirte que muy bien”. Una frase que confirmaba que, en el terreno sentimental, todo marcha “súper bien”.

Aunque en el plató evitó dar nombres, el misterio duró poco. Horas después trascendió que su pareja es el modelo navarro Juan Sesma. Fue el propio chico quien compartió en redes sociales imágenes de la celebración de su 27 cumpleaños en Madrid, en las que el cantante aparecía como uno de los protagonistas de la velada. En el mensaje, agradeció a su novio “por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00”.

Las fotografías no dejaron lugar a dudas. En una de ellas se aprecia la mirada cómplice del malagueño hacia su pareja, y el propio Alborán respondió a la publicación con un corazón. No es la primera pista que apuntaba a esta relación, ya que ambos habían compartido planes y momentos junto a Terral, el perro del artista, inseparable también en su día a día y que da nombre a uno de sus discos más conocidos.

En el programa, el cantante también habló del valor de la intimidad en pareja: “Ese grado de confianza con el que puedes estar tirado en pijama, los dos cocinando…”. Una reflexión que llega en una etapa marcada por nueva música y la renovación de 'Respira', su primer gran proyecto profesional en el mundo de la interpretación.