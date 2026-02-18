Netflix renueva su confianza en las serie médicas y confirma una tercera temporada de 'Respira'

Netflix ha anunciado oficialmente que la ficción española ‘Respira’ contará con una tercera temporada, apenas cuatro meses después del estreno de la segunda tanda de episodios. La noticia llega tras un breve avance en vídeo difundido por la compañía y confirma la continuidad de una de las apuestas propias más visibles del catálogo español de la plataforma.

El drama ambientado en el Hospital Joaquín Sorolla, producido por El Desorden Crea —la misma compañía de Carlos Montero—, logró un notable seguimiento en 2025, con más de 8,1 millones de visualizaciones entre los espectadores globales, lo que habría convencido a Netflix de mantener la serie viva.

El drama ambientado en el Hospital Joaquín Sorolla, producido por El Desorden Crea —la misma compañía de Carlos Montero—, logró un notable seguimiento en 2025, con más de 8,1 millones de visualizaciones entre los espectadores globales, lo que habría convencido a Netflix de mantener la serie viva.

Noticias relacionadas

‘Respira’ se ha convertido en uno de los pocos títulos españoles de Netflix que ha logrado asegurar varias temporadas en un contexto en el que otros lanzamientos no consiguieron continuidad, demostrando que los dramas médicos pueden tener un hueco sólido en el streaming internacional.