Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ProfesoresAlerta vientoLuzAyudas alquilerSkimoBad BunnyFeminicidiosTarifas AenaIncendio ManlleuJubilaciónMulta baliza V-16ViviendaPlanta del dineroJabalíes
instagramlinkedin

Una temporada más

Netflix renueva su confianza en las serie médicas y confirma una tercera temporada de 'Respira'

La serie protagonizada por Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón y Manu Ríos seguirá en el catálogo de la plataforma después de acumular más de 8 millones de visualizaciones

'Respira'

'Respira' / Netflix

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Netflix ha anunciado oficialmente que la ficción española ‘Respira’ contará con una tercera temporada, apenas cuatro meses después del estreno de la segunda tanda de episodios. La noticia llega tras un breve avance en vídeo difundido por la compañía y confirma la continuidad de una de las apuestas propias más visibles del catálogo español de la plataforma.

El drama ambientado en el Hospital Joaquín Sorolla, producido por El Desorden Crea —la misma compañía de Carlos Montero—, logró un notable seguimiento en 2025, con más de 8,1 millones de visualizaciones entre los espectadores globales, lo que habría convencido a Netflix de mantener la serie viva.

El drama ambientado en el Hospital Joaquín Sorolla, producido por El Desorden Crea —la misma compañía de Carlos Montero—, logró un notable seguimiento en 2025, con más de 8,1 millones de visualizaciones entre los espectadores globales, lo que habría convencido a Netflix de mantener la serie viva.

Noticias relacionadas

‘Respira’ se ha convertido en uno de los pocos títulos españoles de Netflix que ha logrado asegurar varias temporadas en un contexto en el que otros lanzamientos no consiguieron continuidad, demostrando que los dramas médicos pueden tener un hueco sólido en el streaming internacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  3. Javier Tudela, hijo de Makoke, se pronuncia tras la dura pérdida sufrida: 'Vuela alto
  4. Antonio, jubilado con una pensión de 1000 euros: 'Casi toda va para la comida, hay que hacer matemáticas
  5. Tu pensión mínima de viudedad podría bajar si superas el límite de ingresos anuales
  6. John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la verdadera y trágica historia de amor de los 'príncipes de América' cuyo estilo marcó toda una era
  7. Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
  8. Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”

Trànsit establece restricciones para circular en Tarragona por rachas de 120 km/h de viento

Trànsit establece restricciones para circular en Tarragona por rachas de 120 km/h de viento

Naturgy promete estabilidad y paz accionarial: blinda a su presidente y premia con más poder a los socios que se quedan

Naturgy promete estabilidad y paz accionarial: blinda a su presidente y premia con más poder a los socios que se quedan

¿Dónde ver 'Trivial Pursuit' después de su estreno en RTVE?

¿Dónde ver 'Trivial Pursuit' después de su estreno en RTVE?

La ministra de Sanidad aprueba dar incentivos a los CAP para reducir las bajas pero subraya que el "problema son las listas de espera"

La ministra de Sanidad aprueba dar incentivos a los CAP para reducir las bajas pero subraya que el "problema son las listas de espera"

La Junta de Paz para Gaza se reúne por primera vez este jueves en Washington: qué es, quién la integra y para qué servirá

La Junta de Paz para Gaza se reúne por primera vez este jueves en Washington: qué es, quién la integra y para qué servirá

La Fiscalía de París abre dos investigaciones y llama a las víctimas a denunciar en el caso Epstein

La Fiscalía de París abre dos investigaciones y llama a las víctimas a denunciar en el caso Epstein

Netflix renueva su confianza en las serie médicas y confirma una tercera temporada de 'Respira'

Netflix renueva su confianza en las serie médicas y confirma una tercera temporada de 'Respira'

La Policía británica pide la colaboración de posibles testigos del escándalo Epstein

La Policía británica pide la colaboración de posibles testigos del escándalo Epstein