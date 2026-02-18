Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MovistarIncendio ManlleuXilxesBorrasca PedroAyudas alquilerCaso MontoroAdamuzMarlaskaICECarlos ZanónViviendaPlanta del dineroMono Punch
instagramlinkedin

Viaje interior

Maxi Iglesias se sincera por completo en ‘Universo Calleja’: de la muerte de su padre al bullying que sufrió

El actor viaja a la Columbia Británica y habla con Santi Millán sobre la presión mediática y los momentos más complicados de su vida.

Maxi Iglesias en 'Universo Calleja'

Maxi Iglesias en 'Universo Calleja' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Maxi Iglesias ha sido uno de los protagonistas de la nueva entrega de ‘Universo Calleja’, la aventura grabada en la Columbia Británica canadiense y presentada en esta ocasión por Santi Millán, que sustituye a Jesús Calleja tras su reciente operación. Más allá del reto físico y los paisajes, el actor aprovechó el viaje para abrirse sobre su momento personal y profesional.

Iglesias reconoció que llega a esta experiencia tras meses de intenso trabajo, aunque tiene claro que necesita hacer pausas: “Para valorar bien mi trabajo también me gusta parar”. También recordó cómo gestionó la fama desde muy joven: “Me sentía muy observado. Lo que hice y hago siempre que puedo es viajar. Con 17 años me fui solo a Australia y allí cogí perspectiva. Me di cuenta de que me gusta esta profesión, hay este efecto secundario de que estamos siempre bajo la lupa. Cogí aire y fuerza y nunca he vuelto a tener duda de si realmente estoy haciendo lo que quiero”.

Canadá, además, tiene un significado especial para él: “Encima en este país, al que vine cuando era pequeño justo cuando se había muerto mi padre, cuando tenía 6 años. Vine con mi abuela porque su otro hijo vivía aquí”. El actor confesó que en aquel momento infantil albergaba la esperanza de que todo volviera a ser como antes al regresar a casa: “Era el primer gran viaje que hacía, y había ahí una cosa de pensar que cuando volviera, todo iba a estar como antes, pero no. Ahí fue donde creo que me enamoré de la naturaleza y esa cosa de no tener miedo a lo desconocido”.

Noticias relacionadas

Durante la conversación, Santi Millán le preguntó si su físico podía generar una imagen equivocada sobre su carácter. Iglesias respondió con una confesión inesperada: “En el colegio me han hecho bullying muchas veces y quien te lo hacía eran personas que tenían cierto físico y cierta superioridad. Por eso también entiendo que puedan ver en mí algo como 'aparentemente está encantado de haberse conocido, no le va mal', y parecer que soy un bully o que voy a hacer añicos a la gente, y todo lo contrario”. Por eso, aseguró que nunca utilizaría sus cualidades para imponerse a otros: “Me siento un privilegiado, pero nunca usaría las cosas buenas que yo tengo para pisotear a la gente que tengo enfrente”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  2. Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
  3. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  4. Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
  5. El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
  6. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
  7. Mueren cinco jóvenes en Manlleu en el incendio del trastero de un edificio
  8. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet

La Comisión Europea envía una carta a España por incumplir esta normativa de las hipotecas

La Comisión Europea envía una carta a España por incumplir esta normativa de las hipotecas

La muerte del joven militante de extrema derecha en Lyon dinamita la unión de izquierdas: "La relación ha terminado"

La muerte del joven militante de extrema derecha en Lyon dinamita la unión de izquierdas: "La relación ha terminado"

Yolanda Díaz cierra filas con Marlaska tras el caso del DAO: "Ha hecho lo que se tenía que hacer"

Yolanda Díaz cierra filas con Marlaska tras el caso del DAO: "Ha hecho lo que se tenía que hacer"

Sabadell alcanza su máximo histórico de ocupaciones evitadas: "Hemos cambiado la estrategia policial"

Sabadell alcanza su máximo histórico de ocupaciones evitadas: "Hemos cambiado la estrategia policial"

La sentencia de Kitchen la redactará la jueza que investigó a Botín y Mario Conde porque el ponente inicial se jubilará durante el juicio

La sentencia de Kitchen la redactará la jueza que investigó a Botín y Mario Conde porque el ponente inicial se jubilará durante el juicio

Patricia Benítez rompe su silencio tras desaparecer de 'Aruseros' y anuncia acciones legales

Patricia Benítez rompe su silencio tras desaparecer de 'Aruseros' y anuncia acciones legales

Así es el Skimo, el deporte en el que Oriol Cardona aspira al oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Así es el Skimo, el deporte en el que Oriol Cardona aspira al oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Tarragona renovará los accesos al Anfiteatro romano con una inversión de más de 400.000 euros

Tarragona renovará los accesos al Anfiteatro romano con una inversión de más de 400.000 euros