Martes 17 febrero 2026
Audiencias TV ayer | ‘El hormiguero’ lidera con Los Chunguitos y ‘En tierra lejana’ consolida su subida en Antena 3
La noche se reparte entre el dominio del access de Antena 3, el crecimiento de ‘The Floor’ en La 1 y el buen rendimiento de ‘Horizonte’ y ‘Código 10’ en Cuatro
La noche del martes, 17 de febrero, volvió a estar marcada por el liderazgo de Antena 3. ‘El hormiguero’ se impuso con claridad gracias a la visita de Los Chunguitos, que congregó a 1.613.000 espectadores y firmó un 12,8% de cuota de pantalla. A continuación, la ficción ‘En tierra lejana’ mantuvo el buen momento de la cadena al alcanzar también un 12,8% de share y reunir a 1.017.000 seguidores, consolidándose como una de las apuestas más sólidas del prime time, empatando con la noche del lunes.
En La 1, el access prime time volvió a apoyarse en ‘La revuelta’, que registró un 10,4% de cuota con una media de 1.312.000 espectadores. Ya en prime time, ‘The Floor’ confirmó su mejora tras el cambio de día y subió hasta un 10,8% de share, con 866.000 espectadores. Telecinco, por su parte, se quedó en cifras más discretas. ‘Universo Calleja’ anotó un 8,1% de cuota y 566.000 espectadores, precedido por ‘First Dates’, que reunió a 1.004.000 personas y firmó un 8% en el access.
En los canales secundarios, Cuatro volvió a apoyarse en ‘Horizonte’, que fue lo más visto del canal con un 6,8% y 866.000 espectadores, mientras que ‘Código 10’ creció hasta un 7,6% con 456.000 seguidores. En laSexta, ‘Apatrullando’ cerró la noche con un 4% y 353.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.312.000 (10,4%)
The Floor: 866.000 (10,8%)
Antena 3
El hormiguero: 1.613.000 (12,8%)
En tierra lejana: 1.017.000 (12,8%)
Telecinco
First dates: 1.004.000 (8%)
Universo Calleja: 566.000 (8,1%)
laSexta
laSexta clave: 510.000 (4,2%)
El intermedio: 825.000 (6,4%)
Apatrullando: 353.000 (4%)
Cuatro
First dates: 760.000 (6%)
Horizonte: 866.000 (6,8%)
Código 10: 456.000 (7,6%)
La 2
Cifras y letras: 453.000 (3,6%)
Cifras y letras: 696.000 (5,3%)
Documaster 149.000 (1,4%)
LATE NIGHT
La 1
The Floor: 192.000 (9,8%)
Antena 3
Renacer: 609.000 (12,7%)
Renacer: 175.000 (6,6%)
Telecinco
GH Dúo: 234.000 (7,3%)
laSexta
Apatrullando: 177.000 (3,6%)
Apatrullando: 105.000 (4,1%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 76.000 (4%)
La 2
Cine “La marsellesa de los borrachos”: 41.000 (1%)
Conciertos Radio 3: 13.000 (0,7%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 910.000 (10,9%)
Valle Salvaje: 893.000 (12,3%)
La promesa: 1.015.000 (13%)
Malas lenguas: 1.151.000 (12,7%)
Aquí la Tierra: 1.496.000 (14,1%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.242.000 (13,9%)
Y ahora, Sonsoles: 701.000 (9,1%)
Pasapalabra: 1.720.000 (16,7%)
Telecinco
El tiempo justo: 711.000 (8,8%)
El diario de Jorge: 716.000 (9,1%)
¡Allá tú!: 906.000 (8,9%)
laSexta
Zapeando: 514.000 (5,9%)
Más vale tarde: 455.000 (5,9%)
Cuatro
Todo es mentira: 499.000 (6%)
Lo sabe, no lo sabe: 448.000 (5,6%)
La 2
Saber y ganar: 568.000 (6%)
Grandes documentales: 337.000 (4,2%)
Malas lenguas: 490.000 (6,5%)
Sukha: 204.000 (2,2%)
La gran aventura en tren de Nick Knowles: 181.000 (1,6%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 328.000 (16,6%)
Mañaneros 360: 378.000 (14,7%)
Homenaje a la Constitución de 1978: 403.000 (12,7%)
Mañaneros 360: 966.000 (11,7%)
Antena 3
Espejo público: 313.000 (11,7%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 850.000 (16,8%)
La ruleta de la suerte: 1.605.000 (21,3%)
Telecinco
La mirada crítica: 154.000 (9%)
El programa de AR: 283.000 (11,7%)
Vamos a ver: 401.000 (10,4%)
El precio justo: 686.000 (9,4%)
laSexta
Aruser@s: 294.000 (13%)
Al rojo vivo: 294.000 (7,6%)
Cuatro
¡Toma salami!: 8.000 (0,6%)
Alerta cobra: 31.000 (1,8%)
Alerta cobra: 80.000 (3,5%)
En boca de todos: 266.000 (8%)
La 2
Defender a la familia: 17.000 (1%)
Agrosfera: 23.000 (1,2%)
Aquí hay trabajo: 34.000 (1,6%)
La aventura del saber: 37.000 (1,5%)
El chef errante: 42.000 (1,6%)
El western de La 2 “Los indestructibles”: 139.000 (4,3%)
El cazador: 179.000 (2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.262.000 (23,6%)
Telediario 1: 1.440.000 (15%)
Informativos Telecinco 15h: 892.000 (9,3%)
laSexta Noticias 14h: 684.000 (8,1%)
Noticias Cuatro 1: 522.000 (7,1%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.195.000 (17,5%)
Telediario 2: 1.574.000 (12,7%)
Informativos Telecinco 21h: 910.000 (7,3%)
laSexta Noticias 20h: 677.000 (6,9%)
Noticias Cuatro 2: 525.000 (5,4%)
Matinal
Telediario matinal: 149.000 (17,7%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 149.000 (12,4%)
El Matinal (Telecinco): 113.000 (9,3%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,6%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).
Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,2%).
