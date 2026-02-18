Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MovistarIncendio ManlleuVíctimas ManlleuXilxesMarlaskaICEMadridCarlos ZanónSiamesasViviendaPlanta del dineroMono Punch
instagramlinkedin

Martes 17 febrero 2026

Audiencias TV ayer | ‘El hormiguero’ lidera con Los Chunguitos y ‘En tierra lejana’ consolida su subida en Antena 3

La noche se reparte entre el dominio del access de Antena 3, el crecimiento de ‘The Floor’ en La 1 y el buen rendimiento de ‘Horizonte’ y ‘Código 10’ en Cuatro

'El hormiguero' y 'En tierra lejana'

'El hormiguero' y 'En tierra lejana' / Antena 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noche del martes, 17 de febrero, volvió a estar marcada por el liderazgo de Antena 3. ‘El hormiguero’ se impuso con claridad gracias a la visita de Los Chunguitos, que congregó a 1.613.000 espectadores y firmó un 12,8% de cuota de pantalla. A continuación, la ficción ‘En tierra lejana’ mantuvo el buen momento de la cadena al alcanzar también un 12,8% de share y reunir a 1.017.000 seguidores, consolidándose como una de las apuestas más sólidas del prime time, empatando con la noche del lunes.

En La 1, el access prime time volvió a apoyarse en ‘La revuelta’, que registró un 10,4% de cuota con una media de 1.312.000 espectadores. Ya en prime time, ‘The Floor’ confirmó su mejora tras el cambio de día y subió hasta un 10,8% de share, con 866.000 espectadores. Telecinco, por su parte, se quedó en cifras más discretas. ‘Universo Calleja’ anotó un 8,1% de cuota y 566.000 espectadores, precedido por ‘First Dates’, que reunió a 1.004.000 personas y firmó un 8% en el access.

En los canales secundarios, Cuatro volvió a apoyarse en ‘Horizonte’, que fue lo más visto del canal con un 6,8% y 866.000 espectadores, mientras que ‘Código 10’ creció hasta un 7,6% con 456.000 seguidores. En laSexta, ‘Apatrullando’ cerró la noche con un 4% y 353.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.312.000 (10,4%)

The Floor: 866.000 (10,8%)

Antena 3

El hormiguero: 1.613.000 (12,8%)

En tierra lejana: 1.017.000 (12,8%)

Telecinco

First dates: 1.004.000 (8%)

Universo Calleja: 566.000 (8,1%)

laSexta

laSexta clave: 510.000 (4,2%)

El intermedio: 825.000 (6,4%)

Apatrullando: 353.000 (4%)

Cuatro

First dates: 760.000 (6%)

Horizonte: 866.000 (6,8%)

Código 10: 456.000 (7,6%)

La 2

Cifras y letras: 453.000 (3,6%)

Cifras y letras: 696.000 (5,3%)

Documaster 149.000 (1,4%)

LATE NIGHT

La 1

The Floor: 192.000 (9,8%)

Antena 3

Renacer: 609.000 (12,7%)

Renacer: 175.000 (6,6%)

Telecinco

GH Dúo: 234.000 (7,3%)

laSexta

Apatrullando: 177.000 (3,6%)

Apatrullando: 105.000 (4,1%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 76.000 (4%)

La 2

Cine “La marsellesa de los borrachos”: 41.000 (1%)

Conciertos Radio 3: 13.000 (0,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 910.000 (10,9%)

Valle Salvaje: 893.000 (12,3%)

La promesa: 1.015.000 (13%)

Malas lenguas: 1.151.000 (12,7%)

Aquí la Tierra: 1.496.000 (14,1%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.242.000 (13,9%)

Y ahora, Sonsoles: 701.000 (9,1%)

Pasapalabra: 1.720.000 (16,7%)

Telecinco

El tiempo justo: 711.000 (8,8%)

El diario de Jorge: 716.000 (9,1%)

¡Allá tú!: 906.000 (8,9%)

laSexta

Zapeando: 514.000 (5,9%)

Más vale tarde: 455.000 (5,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 499.000 (6%)

Lo sabe, no lo sabe: 448.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 568.000 (6%)

Grandes documentales: 337.000 (4,2%)

Malas lenguas: 490.000 (6,5%)

Sukha: 204.000 (2,2%)

La gran aventura en tren de Nick Knowles: 181.000 (1,6%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 328.000 (16,6%)

Mañaneros 360: 378.000 (14,7%)

Homenaje a la Constitución de 1978: 403.000 (12,7%)

Mañaneros 360: 966.000 (11,7%)

Antena 3

Espejo público: 313.000 (11,7%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 850.000 (16,8%)

La ruleta de la suerte: 1.605.000 (21,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 154.000 (9%)

El programa de AR: 283.000 (11,7%)

Vamos a ver: 401.000 (10,4%)

El precio justo: 686.000 (9,4%)

laSexta

Aruser@s: 294.000 (13%)

Al rojo vivo: 294.000 (7,6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 8.000 (0,6%)

Alerta cobra: 31.000 (1,8%)

Alerta cobra: 80.000 (3,5%)

En boca de todos: 266.000 (8%)

La 2

Defender a la familia: 17.000 (1%)

Agrosfera: 23.000 (1,2%)

Aquí hay trabajo: 34.000 (1,6%)

La aventura del saber: 37.000 (1,5%)

El chef errante: 42.000 (1,6%)

El western de La 2 “Los indestructibles”: 139.000 (4,3%)

El cazador: 179.000 (2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.262.000 (23,6%)

Telediario 1: 1.440.000 (15%)

Informativos Telecinco 15h: 892.000 (9,3%)

laSexta Noticias 14h: 684.000 (8,1%)

Noticias Cuatro 1: 522.000 (7,1%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.195.000 (17,5%)

Telediario 2: 1.574.000 (12,7%)

Informativos Telecinco 21h: 910.000 (7,3%)

laSexta Noticias 20h: 677.000 (6,9%)

Noticias Cuatro 2: 525.000 (5,4%)

Matinal

Telediario matinal: 149.000 (17,7%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 149.000 (12,4%)

El Matinal (Telecinco): 113.000 (9,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,6%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,2%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  2. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  3. Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
  4. Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
  5. El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
  6. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
  7. Mueren cinco jóvenes en Manlleu en el incendio del trastero de un edificio
  8. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet

La Síndica de Greuges de Catalunya celebra que Martorell sitúe en 25 litros el límite para coger agua de fuentes

La Síndica de Greuges de Catalunya celebra que Martorell sitúe en 25 litros el límite para coger agua de fuentes

Nunca es tarde para comprarse un Porsche y, si no, que se lo digan a este matrimonio que cumple su 70 aniversario

Nunca es tarde para comprarse un Porsche y, si no, que se lo digan a este matrimonio que cumple su 70 aniversario

Feijóo, sobre la querella por agresión sexual del DAO de la Policía: “España se está cayendo a pedazos”

Javier Bardem, Tilda Swinton y otros artistas critican a la Berlinale por su silencio sobre Gaza

Javier Bardem, Tilda Swinton y otros artistas critican a la Berlinale por su silencio sobre Gaza

Pablo Alborán ya no esconde su amor: confirma su relación con el modelo Juan Sesma

Pablo Alborán ya no esconde su amor: confirma su relación con el modelo Juan Sesma

El Supremo tasa en 79.942 euros las costas del juicio que González Amador reclama al exfiscal general

El Supremo tasa en 79.942 euros las costas del juicio que González Amador reclama al exfiscal general

15 años de la prohibición del burka en Francia: más debate social que impacto real

15 años de la prohibición del burka en Francia: más debate social que impacto real

Xavi Valls, tras el expediente de TV3 por la polémica con 'Fanzone': "Es muy bonito sentirse querido"

Xavi Valls, tras el expediente de TV3 por la polémica con 'Fanzone': "Es muy bonito sentirse querido"