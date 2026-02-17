Sin pelos en la lengua
Soy una Pringada desvela la condición extrema que ha pedido que no hagan para colaborar en 'El tiempo justo': "Si lo hacéis, me suicidaré en directo"
La conocida influencer vuelve a Mediaset nueve años después de presentar 'Snacks de tele' en Cuatro.
Hacía nueve años que Soy una Pringada no se paseaba por Mediaset. Lo último que hizo en el grupo de comunicación de Fuencarral fue ponerse al frente de 'Snacks de tele', un espacio de Cuatro en el que comentaban programas de televisión. Ahora ha regresado con un propósito bien distinto: ser colaboradora de 'El tiempo justo'. Eso sí, la youtuber no se lo pondrá nada fácil a Joaquín Prat, pues ya ha desvelado algo que no pueden hacer con ella en el programa.
"Quiero decir dos cosas: primero, como me llaméis Esty Quesada me suicido en directo, porque es mi 'dead name', y segundo, que quede claro que yo aquí he venido un día a probar. Igual no vuelvo, aviso", decía la nueva colaboradora del espacio de las tardes de Telecinco.
El presentador quiso saber cómo dirigise a ella, a lo que "la Pringada" fue clara: "Soy una Pringada. Pero mi apellido no, está prohibido. Me pegaría un tiro si lo volvéis a decir". Ante esta última frase, Prat quiso saber más: "¿Esty a secas tampoco?", a lo que ella rápidamente dijo que sí, que si no se pronunciaba su apellido no había problema.
Antes de aparcar el tema de su nombre, la influencer quiso dirigirse a cámara para dejar un mensaje claro a sus seguidores: "Como alguien me llame Esty Quesada en cualquier cosa, me suicidaré en directo y os pondré en mi nota de suicidio".
