Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuBajas laboralesCatalunyaQuim LlisorgasCarlo MasalaGas de la risaSílvia OrriolsAdamuzJesse JacksonBurkaFeliciano LópezDepresiónEclipse
instagramlinkedin

Sin pelos en la lengua

Soy una Pringada desvela la condición extrema que ha pedido que no hagan para colaborar en 'El tiempo justo': "Si lo hacéis, me suicidaré en directo"

La conocida influencer vuelve a Mediaset nueve años después de presentar 'Snacks de tele' en Cuatro.

Soy Una Pringada en 'El tiempo justo'

Soy Una Pringada en 'El tiempo justo' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hacía nueve años que Soy una Pringada no se paseaba por Mediaset. Lo último que hizo en el grupo de comunicación de Fuencarral fue ponerse al frente de 'Snacks de tele', un espacio de Cuatro en el que comentaban programas de televisión. Ahora ha regresado con un propósito bien distinto: ser colaboradora de 'El tiempo justo'. Eso sí, la youtuber no se lo pondrá nada fácil a Joaquín Prat, pues ya ha desvelado algo que no pueden hacer con ella en el programa.

"Quiero decir dos cosas: primero, como me llaméis Esty Quesada me suicido en directo, porque es mi 'dead name', y segundo, que quede claro que yo aquí he venido un día a probar. Igual no vuelvo, aviso", decía la nueva colaboradora del espacio de las tardes de Telecinco.

El presentador quiso saber cómo dirigise a ella, a lo que "la Pringada" fue clara: "Soy una Pringada. Pero mi apellido no, está prohibido. Me pegaría un tiro si lo volvéis a decir". Ante esta última frase, Prat quiso saber más: "¿Esty a secas tampoco?", a lo que ella rápidamente dijo que sí, que si no se pronunciaba su apellido no había problema.

Noticias relacionadas

Antes de aparcar el tema de su nombre, la influencer quiso dirigirse a cámara para dejar un mensaje claro a sus seguidores: "Como alguien me llame Esty Quesada en cualquier cosa, me suicidaré en directo y os pondré en mi nota de suicidio".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  2. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  3. Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
  4. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  5. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  6. Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
  7. Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
  8. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera

Magnus Carlsen reúne tres de las cuatro coronas mundiales de ajedrez tras ganar el freestyle

Magnus Carlsen reúne tres de las cuatro coronas mundiales de ajedrez tras ganar el freestyle

Hillary Clinton acusa a Trump de "encubrir" el caso Epstein: "Tienen algo que ocultar"

Hillary Clinton acusa a Trump de "encubrir" el caso Epstein: "Tienen algo que ocultar"

Govern y Comuns pactan 100.000 nuevas becas comedor en las escuelas en los próximos dos años

Govern y Comuns pactan 100.000 nuevas becas comedor en las escuelas en los próximos dos años

Muchos lo hacen en Catalunya sin saber que Hacienda podría multarles: qué pasa cuando vives en casa de tus padres

Muchos lo hacen en Catalunya sin saber que Hacienda podría multarles: qué pasa cuando vives en casa de tus padres

Isa Pantoja explica por qué decidió poner tierra de por medio con su madre y con su hermano: "Quiero cerrar esos capítulos"

Isa Pantoja explica por qué decidió poner tierra de por medio con su madre y con su hermano: "Quiero cerrar esos capítulos"

Putin, intercambio de favores, oligarcas: la vertiente rusa del caso Epstein

Putin, intercambio de favores, oligarcas: la vertiente rusa del caso Epstein

Los empleados deberán asistir a su puesto de trabajo aunque lleven dos meses sin recibir el sueldo

Los empleados deberán asistir a su puesto de trabajo aunque lleven dos meses sin recibir el sueldo

Bruselas abre una investigación contra Shein por su sistema de venta adictivo y el comercio de muñecas sexuales